Hannover

Rund 10.000 Haushalte hatten am frühen Mittwochmorgen keine Internetverbindung. Grund war eine Störung beim Netzanbieter Htp. Betroffen waren Kunden im gesamten Verbreitungsgebiet von Htp, also in Hannover und den Umlandgemeinden sowie in den Landkreisen Hildesheim, Peine, Wolfenbüttel und Hameln. Der Ausfall begann um 4 Uhr und dauerte bis 8 Uhr.

„Eine Hardware-Komponente, die den Internet-Datenverkehr weiterleitet, ist ausgefallen“, sagt Htp-Sprecherin Kathrin Mackensen zur Begründung. Man habe das Gerät wieder neu starten können und auf diese Weise den Schaden behoben. Das Gerät musste nicht einmal ausgetauscht werden.

Von Andreas Schinkel