66 Teiche, 70 Kilometer Gräben, 20 Kilometer Wasserläufe – angelegt vor Hunderten von Jahren und noch immer funktionstüchtig. Das System der Oberharzer Wasserwirtschaft, UNESCO-Weltkulturerbe, ist das umfangreichste vorindustrielle System seiner Art auf der ganzen Welt. Es fasziniert noch heute. Und es zeigt, dass der Harz nicht nur eine Urlaubsregion ist. Sondern das Ruhrgebiet Niedersachsens, eine noch immer auch vom Bergbau geprägte Region.

Als Klaus Lehmberg noch als evangelischer Pfarrer in Bad Grund (Kreis Göttingen) arbeitete, zählte der Bergdankgottesdienst zu seinem Kirchenjahr wie Ostern und Weihnachten. Die Grube in seiner Gemeinde schloss als letzte im Harz, das war 1992. Heute ist der Pastor in Pension und verbindet sein langjähriges persönliches Interesse an Geschichte mit seiner Freude am Wandern und Vermitteln: Als zertifizierte Führer zeigt Klaus Lehmberg Gästen die Oberharzer Wasserwirtschaft.

Alles für die Bergbaugruben

Eine der Touren führt zum Beispiel von den Gruben Caroline und Dorothea in Clausthal-Zellerfeld über den Hirschlerteich und die Hutthaler Widerwaage bis zum Polsterberger Hubhaus und zurück. „Ich fange immer bei den Gruben an, weil hier auch die Geschichte beginnt“, sagt Klaus Lehmberg. Denn die Gruben sind der Grund, warum es das ausgeklügelte System aus Teichen, Gräben und Wasserläufen überhaupt gibt.

Die Hutthaler Widerwaage verbindet den Hutthaler Graben mit dem Hirschlerteich. Wenn das Becken hier voll ist, läuft das Wasser durch einen 780 Meter langen Wasserlauf durch das Gestein in den Stauteich. Quelle: Carolin George

„Die Gruben hier oben waren unglücklicherweise die ertragreichsten der Gegend“, erklärt der 77-Jährige. Ertragreich heißt: Aus ihnen ließ sich das meiste Silber gewinnen. „Unglücklicherweise deswegen, weil sie etwa 600 Metern hoch liegen und es hier oben kaum Wasser gab.“ Das Wasser brauchten die Menschen damals als Energiequelle: Irgendwie mussten die unter der Erde abgebauten Erze ja von untertage an die Oberfläche gebracht werden.

Das geschah mit Hilfe von sogenannten Kehrrädern: Das ist sind Wasserräder mit Schaufeln in beide Richtungen. Um die anzutreiben, brauchte es Wasser. Und davon gab es in Clausthal-Zellerfeld nicht genug.

Der Entensumpf ist ein im 16. Jahrhundert von Harzer Bergleuten angelegter Stauteich. Früher versorgte er die Bergstadt Clausthal mit Trinkwasser. Quelle: Carolin George

Also nimmt Klaus Lehmberg seine Gäste mit auf eine etwa dreistündige Tour durch die Umgebung. So lange braucht es, das ausgeklügelste, umfassendste und für seine Zeit innovativste System der Oberharzer Wasserwirtschaft zu erwandern und zu erklären. Eines von insgesamt 22 Systemen wohlgemerkt.

Bereits kurz nach dem Start der Tour trifft man auf den ersten und größten Teich, den Hirschlerteich. „Ihn allein mit Regen zu füllen, wäre unmöglich gewesen“, sagt Klaus Lehmberg und erklärt im Anschluss, wie im 18. Jahrhundert eigentlich ein Damm abgedichtet wurde ohne Folien und ohne Beton: mit Grassoden, schön festgetreten vom Harzer Rotvieh, einer regionalen Rinderrasse.

Dank der Heiligen Barbara

Wo also das Wasser hernehmen, um den Teich zu füllen? Klaus Lehmberg spannt seine Gäste gern ein wenig auf die Folter und zeigt ihnen erst die Hutthaler Widerwaage, ein Wasserausgleichsbecken, gebaut im Jahr 1763. „Wenn dieses Becken voll ist, läuft das Wasser 780 Meter durch den Berg zum Hirschlerteich“, erklärt er und läuft weiter, einen mehr als einen Kilometer langen Graben entlang.

„Sehen Sie einmal hier“, sagt er, stoppt und zeigt auf einen Gesteinsvorsprung. „Hier danken die Menschen der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Noch heute stellt hier jemand regelmäßig eine Kerze hin.“

An die Schutzpatronin der Bergleute erinnert hier eine Kerze, die immer wieder erneuert wird. Auch eine Figur steht dort für die Heilige Barbara. Quelle: Carolin George

Weiter geht’s zum Polsterberger Hubhaus: Dort, wo früher das Wasser über ein Gestängesystem und mehrere Stufen 18 Meter hochgehoben wurde, bietet sich heute eine Rast in der gleichnamigen Gaststätte an. Und endlich wissen wir auch, woher das Wasser für die Gruben Caroline und Dorothea kam: vom Brocken und vom Bruchberg. An den beiden Bergen sammelten sich die Wolken und regneten ab. „Dort gab es immer Wasser“, erklärt Lehmberg.

Oberharzer Wasserwirtschaft : Jahrzehntelange Schufterei

Und weil die Gruben in Clausthal-Zellerfeld so ertragreich waren, lohnte es sich sogar, das Wasser von dort über Torfhaus bis hierher zu transportieren, in Gräben und Wasserläufen, gebaut mit Schaufel und Schubkarre, Brechstange und Spitzhacke, über Jahrzehnte hinweg.

Früher wurde hier das Wasser über ein Gestände hinaufgeschafft, heute trinkt man hier ein Radler der regionalen Brauerei: das Polsterberger Hubhaus, Gaststätte am Wanderweg. Quelle: Carolin George

Insgesamt wohl um die 15 Kilometer legt das Wasser zurück, bis es hier ankommt. Damit es im Winter nicht friert, legten die Menschen Fichtenzweige auf die Gräben. Und damit es keine Risse im Gestein gibt, nutzen sie für den Bau der Wasserläufe kein Sprengpulver, sondern meißelten sie per Schlägel und Eisen aus – einen einzigen Zentimeter voran kam ein Bergmann pro Schicht, Licht lieferte der „Harzer Frosch“, ein kleines Öllämpchen.

Alles für zwei Gruben. Aber Klaus Lehmberg erklärt auch, warum die Menschen diese Mühen damals auf sich nahmen: „Sie hatten gar keine andere Chance. Es gab hier keine andere Ertragsquelle. Und so entstand das umfangreichste, früheste Energieversorgungssystem der Welt.“

Tipps und Termine rund um Clausthal-Zellerfeld Geführte Wanderungen durch die Oberharzer Wasserwirtschaft können Gruppen auf Anfrage beim „Erlebnisteam Harz“ individuell buchen. Wem wandern zu langsam ist, kann die Gegend sowie jede andere Ecke des Harzes auch per Trailrunning erkunden, ebenfalls geführt von zertifizierten Mitgliedern der Gruppe. www.erlebnisteam-harz.de Das Oberharzer Bergwerksmuseum bietet ebenfalls Führungen an: durch das Museum, das Schaubergwerk und die Wasserwirtschaft. Auch in der Grube Thurm Rosenhof sind seit kurzem wieder Besichtigungen möglich. Sie ist die Keimzelle des Oberharzer Bergbaus. www.oberharzerbergwerksmuseum.de Durch die Oberharzer Wasserwirtschaft führt ein Teilstück des Wanderweges „Harzer Hexenstieg“. Er ist knapp 100 Kilometer lang und führt von Osterode über den Brocken nach Thale. Wer ihn mit einem Tagesrucksack gehen will, kann bei einigen Gaststätten einen Gepäcktransport in Anspruch nehmen. www.harzinfo.de Das „Polsterberger Hubhaus“ ist auch mit dem Auto erreichbar. www.polsterberger-hubhaus.harz.de Am Wochenende 17. und 18. Oktober findet zum dritten Mal das „Indian Summer Race Oberharz“ statt, ein Wagenrennen reinrassiger Schlittenhunde: Siberian Husky, Samojeden und Alaskan Malamuten. Start und Ziel ist am Alten Bahnhof in Clausthal-Zellerfeld. www.oberharz.de Ein Stadtrundgang durch Clausthal-Zellerfeld informiert über den berühmtesten Bürger des Ortes, den Mediziner Robert Koch, geboren 1843 in Clausthal. Der „Welterbe-Erkenntnisweg Ideen und Innovationen“ führt an zahlreichen Orten vorbei, mit denen Gottfried Wilhelm Leibniz in Verbindung steht. Der Universalgelehrte lebte und forschte im 17. Jahrhundert im Oberharz unter anderem an der Windkraftnutzung sowie der Energieeffizienz bei der Erzförderung. Im Kunsthandwerkerhof Clausthal-Zellerfeld können Sie in der Glashütte selbst Glas blasen oder der Künstlerin beim Glasblasen zusehen. www.glasdesign-fricke.de Die Brauakademie bietet Brauseminare sowie Führungen an, hier wird mit Bergquellwasser das Zellerfelder Münzbräu gebraut. www.brauakademie-zellerfeld.de

Von Carolin George