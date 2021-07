Cuxhaven

„Wer stehen bleibt, hat verloren“, sagt Günni gleich zu Beginn. Damit das schon mal klar ist. „Und wenn ihr dann noch leicht mit den Füßen wackelt, steht ihr ganz schnell knietief drin.“ Drin bedeutet: im Schlick. Denn einmal durch den Schlick muss jeder, der dieses Spektakel nicht bloß vom trockenen Sandstrand aus beobachten will – den Sonnenuntergang über dem Watt. Und Günni geht voraus.

Günni, der Wattführer, der keinen Wert auf seinen Nachnamen legt, ahnt, dass alle in der Gruppe den gesamten Tag über die Wettervorhersage für den Abend verfolgt haben. Wer die Tour „Wattgang zum Sonnenuntergang“ in Cuxhavens Ortsteil Döse bucht, will schließlich einen riesigen roten Ball über dem Schlick leuchten sehen. Stattdessen waren noch am Nachmittag nur Wolken für den Abend angekündigt. Aber Günni hat schon Trost bereit: „Die tollsten Sonnenuntergänge sind die mit Wolken. Dann geht sie sogar manchmal zweimal unter.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schuhe müssen am Strand bleiben

Doch erst einmal heißt es, das Schuhwerk in Augenschein zu nehmen. Zwei Damen in Wanderschuhen muss Günni darauf hinweisen, dass sie diese Schuhe niemals, aber auch niemals wieder sauber bekommen werden, wenn sie sie jetzt nicht ausziehen. Ihre Antwort: intensives Schweigen. Nach einigen Minuten Bedenkzeit und Günnis mehrmaliger Wiederholung des Gesagten entscheiden die Seniorinnen sich schließlich, die Schuhe am Startpunkt stehen zu lassen. Auf dem Rückweg wird Günni wissen, warum die Damen so ratlos waren.

Jessica Gerke und Joshua Johnson aus Berlin sind auf der Suche nach der winzigen Wattschnecke in ihren Händen. Quelle: Carolin George

Surfer und Schnecken

Günni will der Gruppe aber nicht nur die untergehende Sonne zeigen. Er will den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Wanderung auch die Bewohner des Watts vorstellen. Da wäre der Pierwurm, der alle Dreiviertelstunde als Ausscheidung eine Art Spaghettihaufen auf den Boden setzt. Und da wäre auch die Wattschnecke, „die schnellste Schnecke im Watt“ – zu finden, indem man nach vermeintlichen kleinen Pickeln auf dem Boden sucht, die eine Spur hinter sich herziehen. Wer diesen kleinen Klumpen dann im Wasser sauber spült, entdeckt die kleinste Schnecke der Umgebung auf der Handfläche. „Die Wattschnecke surft über das letzte bisschen Wasser“, erklärt Günni. „Die Surfer haben sich das einfach von ihr abgeguckt.“ Hunderttausende dieser Schnecken liegen am Strand – allerdings bloß noch ihre Häuser.

Wattführer Günni hat Koch und Industriekaufmann gelernt und ist jetzt in Frührente. Quelle: privat

„Zwischen niedlich und eklig“: der Seeringelwurm

Dann will Frührentner Günni, gelernter Koch und Industriekaufmann und in seinem Leben vorher Schichtleiter im Cuxhavener Hafen, noch einen ganz besonderen Wurm vorstellen: den Seeringelwurm. Mit 1000 kleinen Füßen bewegt er sich fort, sein Herz-Kreislauf-System ist als rote Linie am Rücken zu erkennen. „Zwischen niedlich und eklig“, findet ihn Jessica Gerke, die gemeinsam mit ihrem Freund Joshua Johnson von Berlin nach Cuxhaven gekommen ist. Günni erzählt weiter: Der Seeringelwurm jage, indem er ein Schleimnetz auslegt und es später mit all den Lebewesen auffrisst, die darin liegen. „Mit seinem Kiefer und den zwei Zähnchen.“

Wiebke und Jan Müller aus Uetze. Es ist ihr letzter Kurzurlaub zu zweit, bevor das Baby kommt. Quelle: Carolin George

Und weiter geht es mit Günnis Tiershow: Er lässt die Leute Muscheln suchen. Garantiert sind etliche Herzmuscheln dabei. Eine davon nimmt er zwischen zwei Finger. Die Muschel tut ihm den Gefallen, sie reckt ihren Grabefuß aus dem Haus. „Das ist cool!“, sagt Wiebke Müller, die gerade mit Ehemann Jan aus Hannover nach Uetze gezogen ist. Sie hat ihrem Mann ein Wochenende in Cuxhaven geschenkt, als Überraschung. Es ist der vorerst letzte Kurztrip zu zweit, bevor sie bald zu dritt sind.

Watt mit allen Sinnen erfahren

Nach den tierischen Kapiteln sorgt Günni noch für ein wenig Wellness. „Nehmt mal alle eine ordentliche Handvoll Schlick in die Hände“, sagt er. „Und dann schön verreiben.“ Danach seien die Hände nicht nur schwarz, sondern auch wunderbar weich, wie gepeelt. „Nur fürs nächste Handyfoto ist das schlecht“, sagt Jessica Gerke und lacht. Ute Glunz-Eikerling aus Paderborn ist das egal, sie hat ihr Handy ohnehin vergessen. „Die Bilder muss ich im Herzen behalten.“ Und der Schlick? „Erst ist es kratzig, dann fühlt sich die Haut richtig samtig an. Und es riecht nach Meer. Herrlich.“

Warum der Boden hier eigentlich so schwarz sei, will eine Teilnehmerin wissen. „Das ist der Mangel an Sauerstoff“, antwortet Günni. Und erzählt noch von der Insel Neuwerk, die von hier aus zu sehen ist. Vergangenes Jahr hätten viele der Pferdewagen umdrehen müssen, weil ein Priel so viel tiefer geworden ist: das Duhner Loch. Im Mai demonstrierten Bewohner der Insel sogar schon im Watt: „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, hieß es da. Sie verlangen bauliche Maßnahmen, das Umweltministerium in Hannover sagte bereits zu, eine Lösung erarbeiten zu wollen.

Die nächsten Termine Wie alle Wattwanderungen sind auch die Sonnenuntergangswanderungen tideabhängig. Der „Wattgang zum Sonnenuntergang“ ist daher nur an ausgewählten Terminen möglich. Die nächsten Termine sind am 23., 24. und 25. Juli, am 7., 8. und 9. August sowie am 21., 22. und 23. August. Informationen und Anmeldungen unter: www.blaues-klassenzimmer.de. Alle Wattführungen in Cuxhaven listet die Broschüre „Wattwandern in das Weltnaturerbe 2021“ auf. Online durchzublättern ist sie unter www.tourismus.cuxhaven.de

Der Gruppe an diesem Abend ist das egal. Sie wollen nicht nach Neuwerk, sie wollen einfach nur in Richtung der untergehenden Sonne gucken. Wobei „starren“ das bessere Wort dafür ist – so stark, wie der Anblick die Gäste fesselt. „Ist das schön“, entfährt es Iris Bollerhoff. „Wahnsinn. Ich fühle mich wie in einem Bild von William Turner.“ Sie stemmt die Hände in die Hüften, blickt in Richtung Sonne, Schlick und Wolkentanz – und schweigt mit strahlendem Gesicht. „Unser Abenteuer Watt“, sagt ihre Freundin Sibylle Narr, legt ihr einen Arm um die Taille und strahlt mit.

„Unser Abenteuer Watt“: Sibylle Narr (links) und Iris Bollerhoff sind zum ersten Mal in ihrem Leben an der Nordsee. Quelle: Carolin George

Die beiden Baden-Württembergerinnen, Ende 60, sind zum ersten Mal in ihrem Leben an der Nordsee. Zum ersten Mal im Leben im Watt. Sie sind übrigens die Damen mit den Wanderschuhen.

Von Carolin George