Bad Bevensen

Wenn Christiane Wittkowski den Wegen zwischen Rasenflächen, Teichen und Beeten folgt, gerät sie manchmal in eine Wolke. Eine Duftwolke. „Dann riecht es auf einmal stark nach Lebkuchen“, erzählt die Frau mit den kernigen Arbeitsschuhen und lächelt verschmitzt. Schließlich kommt die Gärtnerin nicht an einem Café vorbei, sondern an einem ihrer Lieblingsbäume: dem Japanischen Kuchenbaum.

Wittkowski ist Stadtgärtnerin von Bad Bevensen. Als sie 1995 ein Praktikum vor ihrem geplanten Studium der Umwelttechnik in der damaligen Stadtgärtnerei machte, faszinierte sie der Kurpark so sehr, dass sie ihre Pläne umwarf und eine Ausbildung zur Gärtnerin machte. Später legte sie berufsbegleitend ihre Meisterprüfung ab – und jetzt ist die einstige Auszubildende die Chefin des im Sommer sechsköpfigen Teams für den Kurpark. 45.000 Frühblüher haben sie und ihre Kollegen im Frühjahr gepflanzt, für den Sommer folgten 35.000 neue Blumen. „Ich kann mir keinen schöneren Ort zum Arbeiten vorstellen als diesen hier“, sagt die Stadtgärtnerin.

Stadtgärtnermeisterin Christiane Wittkowski führt regelmäßig Gäste durch den Kurpark. Quelle: Carolin George

Wenn es sehr schwül und heiß ist, dann entstehe bereits im Sommer die Duftwolke des Kuchenbaums, erzählt sie beim Gang durch den Park. „Manchmal steht der Baum zehn Meter weit von der Duftwolke weg.“ Am stärksten aber duftet es im Herbst, wenn der Baum das Chlorophyll abbaut.

Mehr als 500 Bäume zählt der Kurpark Bad Bevensen, der sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer weiter vergrößert hat. Um die Wende zum 20. Jahrhundert kamen die ersten Sommerfrischler in den Ort, die erste Pension öffnete 1920, das Haus Föhrenhain. Zunächst ging man in Bevensen in Richtung Kneipp und wurde Kurort, 1962 dann wurde die Jod-Sole-Quelle entdeckt, die bis heute die Therme mit ihrem heilenden Wasser speist.

Um Gesundheit geht es in dem Klinik- und Kurort natürlich an vielen Ecken im Park. Und so gibt es nicht nur ein Kneipp-Armbecken, sondern auch eine Wassertretstelle direkt in der Ilmenau. Die Stufen reinigt das Team von Wittkowski jeden Tag, das Geländer für die Hygiene sogar zweimal.

Kuchen mit Äpfeln vom steinalten Baum

Doch zurück zu den Lieblingen der langjährigen Kurparkgärtnerin, den Bäumen. „Dieser Uelzener Rambour stand schon an dieser Stelle, als dies noch ein Privatgarten war“, erzählt die 44-Jährige unter einem mächtigen Apfelbaum. Wie alt der Apfelbaum wohl sein mag? „Schwer zu sagen. Steinalt jedenfalls.“ Seine Früchte sind klein, aber lecker. „Jedes Jahr gibt es einen Apfelkuchen für die Belegschaft“, sagt Wittkowski.

Was sie besonders liebt, ist die Herbstfärbung der Bäume. Wer sich zum Beispiel einen Amberbaum kaufen möchte, sollte das im Herbst tun, empfiehlt die Gärtnermeisterin. „Dann kann man sich aussuchen, ob man lieber Gelb oder Rot als Färbung hat.“ Auch die riesigen Silberahorne sorgen für einen Indian Summer in Bad Bevensen, die Roteichen hinten am Teich leuchten im Herbst feuerrot.

Im April und Mai sind die spektakulär großen Rhododendren zu bewundern, kurz danach blüht der Taschentuchbaum, auch bekannt als Taubenbaum. Seine Blüten erinnern an weiße Tücher, doch sie sitzen nur im oberen Drittel des Baumes. „Dass er blüht, merken wir daher meistens erst, wenn die ersten Taschentücher auf den Weg fallen“, sagt die Gärtnerin.

Die Ilmenau direkt neben dem Park bietet sich nicht nur zum Paddeln an, sondern auch für sympathische Schwimmtiere. Quelle: Carolin George

Wer auch andernorts genauer hinsehen will, dem gibt Wittkowski noch ein paar Tipps: Die Zapfen der Sumpfzypresse sehen aus wie Meteoriten, die Rinde des Zimtahorns wie die gleichnamige Stange, und die Kaukasische Flügelnuss bildet an ihren Früchten kleine Flügelchen aus. Was aussieht wie ein Ilex, ist eine Libanon-Eiche, und was viele als Esskastanie erkennen, ist in Wahrheit eine Kaukasische Eiche. Der Tulpenbaum hat im Winter Knospen wie Schnabeltierschnäbel, und das Holz des Sibirischen Hartriegels strahlt in den kalten Monaten rot.

Dass so viele Bäume im Kurpark aus Nordamerika kommen, kann die Gärtnerin erklären: „Das Mikroklima mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit und die Bodenbeschaffenheit sind hier ganz ähnlich wie dort.“ Und wer enttäuscht ist, dass die Bäume keine Schilder tragen, dem sei gesagt: 2009 hat die Verwaltung 75 Schilder aufgestellt. Ein paar Jahre später waren noch 15 da. Der Rest war zerstört. „Das ist wirklich schade“, meint Wittkowski.

Übernachten im Schlafwürfel im Park

Die neueste Erweiterung des Kurparks steht seit dieser Saison übrigens neben dem schon in den Sechzigerjahren eröffneten Freibad, direkt auf dem Gelände des Minigolfplatzes an der Ilmenau: ein sogenannter Cube. Das ist ein Schlafwürfel mit Blick in den Himmel und auf die am Wasser liegenden Kanus. Wer hier schläft, wird das erste Mal mit den Vögeln wach – und hat in der Nacht die Umgebung für sich allein, denn das Minigolfgelände wird nachts abgeschlossen, und nur wer im Schlafwürfel übernachtet, hat hier Zugang.

Blick aus dem Schlafwürfel hinaus in Richtung des Ufers der Illmenau. Quelle: Carolin George

Die nicht vorhandene Dusche ersetzt am Morgen ein beherzter Sprung in die Ilmenau, ein Grill fürs Abendessen steht bereit, ebenfalls eine Tisch-Bank-Kombination für das gemütliche Speisen an diesem besonderen Übernachtungsort. Nahe liegt hier auch die Kombination mit einer Kanutour, schließlich steht der Würfel direkt am Anleger der Verleihstation.

Tipps und Termine Führungen durch den Kurpark gibt es jeden Freitag ab 15 Uhr. Die Touren leiten abwechselnd der Kurparkgärtner im Ruhestand, Günter Bastuck, und Christiane Wittkowski. Die nächste Vollmondwanderung in die Klein Bünstorfer Heide findet am Sonntag, 22. August, ab 21 Uhr statt. Start ist am Kurhaus. Infos und Anmeldung bei der Tourist-Information Bad Bevensen, Telefon (05821) 976830, www.bad-bevensen.de Am Wochenende des 28. und 29. August findet ein Töpfermarkt im Kurpark statt. Die Kurparknächte mit vielfältigem Programm und Illuminationen laufen vom 3. bis 11. September jeweils von 19 bis 22 Uhr.

Übrigens: Die Heide wird in diesem Jahr aufgrund der Witterung früher blühen als sonst – und einen Katzensprung vom Kurpark Bad Bevensen entfernt ist die Klein Bünstorfer Heide. Christiane Wittkowski bietet nicht nur Führungen durch den Kurpark an, sondern auch in die Heidefläche. Besonders spektakulär dürften die Termine zu Vollmond sein.

In Bad Bevensen direkt lohnt insbesondere ein Besuch der Dreikönigskirche in der Altstadt. In ihrem Turm hängt ein 16-töniges Glockenspiel, das täglich um 11.30, 15 und 17.30 Uhr erklingt.

Von Carolin George