Elbingerode

Als ich lese, dass ich demnächst mit Tempo 85 durch die Luft rasen werde, frage ich mich, ob meine Entscheidung die richtige war. 120 Meter über einem riesigen Wasserbecken zu fliegen, ohne ein Flugzeug oder zumindest einen Hubschrauber um mich herum? Ich bin doch kein Vogel, denke ich, und frage mich, was ich hier eigentlich mache.

Hier, das ist die Rappbodetalsperre im Harz. Harzdrenalin hat sich die Firma genannt, die 2012 angetreten ist, um dem Harz ein Programm zu bieten, das den Puls nicht durch sportliche Aktivitäten wie Klettern, Wandern, Skifahren oder Mountainbikefahren in die Höhe treibt, sondern durch Aufregung. Das Wortspiel mit dem Begriff Adrenalin ist unverkennbar, und die Angebote machen ihrem Namen alle Ehre.

Alle Augen gehen nach rechts oben, wenn die Flieger vom Startturm aus die riesige Seilrutsche entlangrasen. Quelle: Carolin George

43 Meter kopfüber eine Staumauer hinunterlaufen

Man kann hier 43 Meter kopfüber eine Staumauer hinunterlaufen, sich 75 Meter im freien Fall in die Tiefe stürzen, ein Staubecken in 100 Metern Höhe auf einer 458 Meter langen Hängebrücke überqueren oder eben einen Kilometer lang an einer Seilrutsche in 120 Metern Höhe über das Wasser rasen.

Zwei Dinge davon, so habe ich es mir vorgenommen, will ich heute ausprobieren. Der freie Fall ist nicht mein Freund, und die Staumauer würde ich lieber in der anderen Richtung kennenlernen. Bleiben die Brücke und das Seil.

Rappbodetalsperre wurde 1959 gebaut

Am Startturm für die sogenannte Megazipline – so haben die Erfinder ihre nach eigenen Angaben größte Doppelseilrutsche Europas getauft – stehen bereits die Leute Schlange, die sich zu einer bestimmten Uhrzeit ihren Kick des Tages gebucht haben. Ich selbst reguliere meinen Puls lieber noch ein wenig herunter, indem ich mir an der Aussichtsplattform die Informationstafeln des Vereins Harzer Urania durchlese: 1959 gebaut, ist die Rappbodetalsperre eine von sechs Talsperren im Bodetal. Das System dient der Trinkwasserversorgung und dem Hochwasserschutz, der Energiegewinnung – und tatsächlich der Naherholung.

„Du schaffst das schon“

Als die ersten Schreie vom Turm der Seilrutsche hinübergellen, sagt ein junger Mann hinter mir: „Ach du Sch …“ und dreht seinen Kopf weg in Richtung Panorama ohne Rutsche. Auch er scheint gerade nicht mehr genau zu wissen, warum er sich für den Flug über dem Abgrund angemeldet hat, denn seine Freundin versucht umgehend, beruhigend auf ihn einzureden: „Du schaffst das schon.“

Da ich fürchte, nach dem Flug an der guten alten, aber sehr hoch gelegenen Laufkatze mit Gummibeinen zurück auf Los zu gehen und ich mich auf die Informationstafeln auch nicht wirklich konzentrieren kann, halte ich dann doch erst mal mein Ticket unter den Scanner am Eingang zur Hängebrücke.

Man läuft über einem Gitterrost, seitlich ist das Geländer mit Edelstahlnetzen verschlossen. Quelle: Carolin George

Titan-RT ist die längste Hängebrücke ihrer Art

Titan-RT nennt sich der Megabau aus vier Haupttragseilen mit einem Durchmesser von 65 Millimetern, zwei Stabilisierungsseilen für windstarke Tage, einem 1,20 Meter breiten Gitterrost und einem 1,30 Meter hohen Geländer, das mit Edelstahlnetzen verschlossen ist.

Und es hört nicht auf mit den Superlativen: Titan-RT ist die längste Hängebrücke ihrer Art, und die Rappbodetalsperre ist die höchste Staumauer Deutschlands.

„Das ist ja eine Wackelbrücke!“, ruft eine Kinderstimme hinter mir – ob verzückt oder erschrocken, kann ich nicht heraushören. „Nein“, antwortet die Mutter, „das ist eine Hängebrücke.“ Doch das Mädchen bleibt dabei: „Eine Wackelhängebrücke.“ Recht hat die Kleine. Denn natürlich wackelt diese riesige Hängebrücke. Und zwar ziemlich.

Alles ist mehrfach abgesichert

Die Geräuschkulisse gleicht der eines Freizeitparks: In regelmäßigen Abständen sind die Schreie aus Kehlen durch die Luft über Wasser und Wald zu hören, manchmal juchzend und manchmal gellend. So wie der Schrei, der auf einmal von unten kommt anstatt von der Seilrutsche über mir. Dieser Schrei gehört zu einer jungen Frau, die gerade aus ihrem Haken gelöst worden ist – und jetzt im freien Fall in Richtung Wasser stürzt.

Alles, was Menschen hier erleben können, damit Adrenalin durch ihre Adern schießt, ist mehrfach abgesichert. Das sagt Toni Helmdach (34), seit 2014 Animateur bei Harzdrenalin. „Es gibt immer eine zweite Sicherung. Alles, was wir tun, machen wir nach dem Vier-Augen-Prinzip.“ Wie viel ein Körper an der Seilrutsche wiegen muss, bestimmt zum Beispiel der Wind mit: Wenn Gegenwind herrscht, muss man mindestens 50 Kilogramm wiegen, bei Rückenwind mitunter nicht mehr als 100 Kilogramm.

Toni Helmdach (34) aus Wernigerode arbeitet seit 2014 bei Harzdrenalin. „Neue Attraktionen sind bereits in Planung“, sagt der Teamleiter. Quelle: Carolin George

Nicht alles ist planbar – zum Beispiel das Wetter

Überhaupt muss sich auch eine Millioneninvestition wie Harzdrenalin nach den Gegebenheiten der Natur richten. So mussten an diesem heißen Augusttag kurz nach mir alle Besucher die Riesenbrücke verlassen, weil ein Gewitter nahte. Wer schon mit Helm und Flugsack ausgestattet bei René Böhler (48) und seinen Kollegen am Absprungturm gestanden hatte, musste die Treppe wieder heruntergehen und seinen Kick verschieben.

Das gilt auch für Gustl Regestein aus der Nähe von Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. „Ich wollte springen“, erzählt der 30-Jährige bei Pommes und Limo. „Das wird wohl nichts mehr.“ Es ist fast 17 Uhr, und vom Himmel her grummelt es noch immer. Voriges Jahr ist er mit der Seilrutsche geflogen, „das war weniger schlimm als gedacht“, sagt Regestein und lacht.

Ein kleines bisschen erleichtert

Gut zu wissen. Schließlich wurde auch mein Flug wegen des Wetters abgesagt. Zwar hätte ich aufgrund von Gegenwind und Gewicht mit Sicherheit niemals die Höchstgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometern erreicht. Zwar wäre es physikalisch gar nicht möglich gewesen, dass meine Sorge wahr wird und ich das Zielhäuschen nicht erreiche, weil es höher steht als der niedrigste Punkt des Seils und ich nicht genug Schwung habe. Jedenfalls bin ich nicht ganz sicher, ob ich wirklich nur enttäuscht war nach der Absage – oder auch ein klitzekleines bisschen erleichtert.

Tipps und Infos rund um die Rappbodetalsperre

Der Hauptparkplatz liegt am Besucherzentrum und trägt die Bezeichnung P1. Ein Tagesticket kostet 4 Euro.

Die Hängebrücke Titan-RT schließt erst um 22 Uhr, ist also auch während des Sonnenuntergangs zu begehen. Danach gibt es eine dezente Beleuchtung am Geländer. Ein Ticket kostet 6 Euro, für Kinder 4 Euro. www.titan-rt.de

Wer mehr erleben möchte als die Brücke, sollte auf jeden Fall vorher buchen. Preisbeispiele für Erwachsene: Wallrunning an der Staumauer 49 Euro, Seilrutsche Megazipline 39 Euro, Pendelsprung Gigaswing 79 Euro. www.harzdrenalin.de

An der Talsperre Wendefurth, direkt neben der Rappbodetalsperre, gibt es einen Bootsverleih. Angeboten werden Floßfahrten sowie Tret- und Ruderboote, außerdem schwimmt eine Gaststätte auf dem Wasser. Zu erreichen ist der Bootsverleih vom Südportal der Hängebrücke aus auf einem Wanderweg, hin und zurück sind es vier Kilometer. www.erlebnis-talsperre-harz.de

Der Rundwanderweg „Wanderlust“ beginnt ebenfalls am Südportal der Hängebrücke und ist etwa 13 Kilometer lang. Er führt unter anderem auf einen Teilabschnitt des bekannten Qualitätswanderweges Harzer Hexenstieg.

Achtung: Aufgrund der Abstandsregeln gibt es bis Ende Oktober keine Führungen durch die Talsperre Wendefurth. www.talsperren-lsa.de

Von Carolin George