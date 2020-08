Cuxhaven

Der Wecker klingelt um 5.19 Uhr, ohne dass ihn jemand gestellt hat. Die Vögel übernehmen den Part des Guten-Morgen-Rufes, ganz stilecht sind es Möwen. Schließlich sind wir hier an der Nordseeküste. Hier, das ist ein Miniwäldchen im Cuxhavener Stadtteil Altenweide. Genauer gesagt, ein Zelt inmitten von Zweigen und Blättern. Hier lässt sich schlafen wie ein Faultier: an Bäumen hängend.

Macht seinem Namen alle Ehre: das Baumzelt in Cuxhaven-Altenweide. Quelle: Carolin George

Die Bäume stehen auf dem Grundstück von Dirk Bliedtner. Schon als Kind ist er hier zwischen Eichen und Äpfelbäumen, Wildkirschen, Salweiden und Weißdorn herumgestreunt, und das Thema Wald hat ihn auch als Erwachsenen nicht losgelassen. Hauptberuflich arbeitet der 43-Jährige zwar bei Radio Bremen, aber seit ein paar Jahren kehrt er in einer Mischung aus Hobby und Nebenerwerb zurück zu den Bäumen seiner Kindheit.

„Ich möchte den Menschen zeigen, wie gut sie in der Natur herunterkommen können“, sagt Bliedtner. „Es tut unheimlich gut, draußen zu sein und die Sinne zu öffnen. Plötzlich gehörst dazu.“ Und seit voriger Saison geht das bei ihm nicht nur bei gemeinsamen Waldwanderungen oder -camps sowie bei dem in Deutschland erst langsam populär werdenden Waldbaden nach japanischem Vorbild, sondern eben auch ohne Bliedtner selbst: in einem Baumzelt.

Dirk Bliedtner löst die Haken, um das Dach des Zeltes beiseite ziehen zu können. Quelle: Carolin George

Befestigt mit kräftigen Spanngurten an drei Eichen, hängt es etwa zwei Meter über dem Boden. Wer das Dach wegzieht, kann durch das Fliegennetz in den Himmel sehen und die Nacht unterm Blätterdach verbringen – vorausgesetzt, es regnet nicht und stürmt nicht.

Wer zum ersten Mal in das kleine Wäldchen hinter dem Neubaugebiet in Altenweide kommt, wird das hängende Zelt zunächst einmal gar nicht sehen, so gut passen sich Farbe und Form in seine Nachbarschaft ein.

Für die Gäste steht ein kleiner Tritt bereit, um sich durch die am Zeltboden, also über dem eigenen Kopf befindliche Luke ins Zelt stemmen zu können. Oben liegen aufblasbare Isomatten und zusätzliche Decken bereit, falls der eigene Schlafsack nachts versagt. Eine Übernachtung im Baumzelt ist bei Bliedtner ab 24 Euro zu bekommen. Es gibt mehrere Preisstufen: Zwei Personen inklusive Frühstückspicknick zahlen 95 Euro.

Ein Zelt auf dem Boden für das Gepäck und eine Feuerstelle für das Abendessen zählen zum Komfort des Angebots. Quelle: Carolin George

Und wer sich hier oben zum ersten Mal im Leben in ein hängendes Zelt legt, könnte meinen, noch nie im Leben so bequem gelegen zu haben. Denn keine Delle im Boden stört, kein Stein wurde beim Ausbreiten der Matte übersehen: In der Luft gibt es einfach nichts, was auf Dauer unangenehm werden könnte. Nichts kann drücken, nichts tut weh. Der Stoff gibt überall dort nach, wo Gewicht ist. Einfach mal abhängen – wie das Faultier.

Gemütlich und warm ist es im Schlafsack, beruhigend rauschen die Wipfel, und bei jeder Windböe wiegt uns das Zelt ein Stück mehr in die Nacht. Nur eines kann für ein wenig Verunsicherung sorgen, zumindest bei Menschen, die zum ersten Mal im Baumzelt schlafen, und das bei kräftigem Wind: Das ist das Geräusch, das immer dann einsetzt, wenn eine Böe besonders kräftig an den Ästen zerrt. Dann knarzt es nämlich im Gurt. Und manchmal, ganz manchmal, setzt dann ein Gedanke ein, wie unsanft die Landung wohl ausfallen würde, wenn das System aus Gurten und x-facher Sicherung eben doch nicht halten sollte.

Aber es hält natürlich, und das Abhängen zwischen Bäumen kann extrem entspannend sein. Das sehen offensichtlich Menschen aller Altersklassen so. Im Juli übernachtete hier eine 16-Jährige, die eine Radtour von Hameln nach Cuxhaven gemacht hatte, ein paar Tage zuvor schlief ein Ehepaar über 60 in dem Baumzelt, auch sie waren mit Fahrrädern auf Reise, erzählt Dirk Bliedtner. „Zu uns kommen Outdoor-Erfahrene, für die das Baumzelt ein Klacks ist. Es kommen aber auch Menschen, die zum ersten Mal draußen übernachten. Sie hören die Geräusche ganz anders: ob es knackende Äste sind, ein Reh oder auch mal ein Fasan.“

Warme Socken für die Nacht und nur ein bisschen freier Blick in die Bäume: Für die Nacht der Reporterin im Baumzelt war es leider zu nass und zu windig, um ganz ohne Dach zu schlafen. Quelle: Carolin George

Doch egal wer, ob alleine oder zu zweit, jung oder alt: Immer, wenn jemand im Baumzelt schläft, lässt Bliedtner sein Handy mit Ton an. Die ganze Nacht. „Wenn es stark regnet, wache ich auf und denke an die Leute im Zelt“, erzählt er. „Und wenn es zu stark stürmt oder Gewitter naht, dann bitte ich sie, ins Gartenhaus zu wechseln.“

Dort, vier Minuten Fußweg vom Wäldchen entfernt, betreibt Dirk Bliedtner gemeinsam mit Manuela Bleeck nicht nur das „Freiräume Cuxhaven Erlebniszentrum“ für Yoga und Naturerleben, sondern offeriert den Zeltbewohnern eine Sicherheitslösung für die Nacht – inklusive pieksauberer Duschen für den nächsten Morgen.

Das Dach lässt sich zur Seite ziehen, und wenn es nachts nicht regnet oder stürmt, schläft man unterm Blätterdach. Quelle: Carolin George

So ist das Baumzelt in Cuxhaven ein Naturerlebnis mit Versicherungsschutz: Die Versicherung bildet nicht nur das Zelt selbst, das Regen abhält und vor Tieren schützt. Sondern es besteht auch in der kleinen Waldtoilette drei Bäume weiter, dem zusätzlichen Zelt fürs Gepäck und eben der Pritsche im Gartenhaus. Ein Abenteuer in der Luft – mit doppeltem Boden.

Für den nächtlichen Notfall: die Waldtoilette. Quelle: Carolin George

Tipps und Termine

Das Team von „Freiräume Cuxhaven Erlebniszentrum“ bietet neben der Übernachtung im Baumzelt unter anderem Yoga am Strand oder in der Küstenheide mit Manuela Bleeck sowie Waldbaden mit Dirk Bliedtner an. Waldbaden ist in Japan als Shinrin Yoku bekannt, nächster Termin ist am 26. September.

Am 22. August geht es mit Kindern und Erwachsenen in den Wald. Das Motto: „Zauberhafter Waldsommer“. Die Gruppe hört Märchen und trifft auf Feen und Waldwesen, außerdem gibt es ein Picknick. Auf die Suche nach Speisepilzen geht es am 23. August: Die werden anschließend als deftige Pilzpfanne verspeist. www.freiraeume-cuxhaven.de

Was gibt es hier noch?

Direkt vom Gelände des Baumzelts aus führt ein Radrundweg durch die Küstenheide von Cuxhaven-Altenweide, die Tour führt vorbei an Wildpferden und Wisenten. Ein Abzweig führt außerdem nach Sahlenburg zum Strand.

Wer nach weiteren außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten Ausschau hält, wird auf dem Campingplatz Kransburger See in Midlum 16 Kilometer südlich von Cuxhaven fündig: Dort kann man nicht nur in Strandkörben direkt am Seeufer schlafen, sondern auch in Schäferwagen. https://kransburger-see.de

Von Carolin George