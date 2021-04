Hamburg

Die nächtlichen Ausgangssperren in Hamburg sind rechtens. Das Verwaltungsgericht in der Hansestadt ist der Meinung, dass die Regelungen durchaus dazu geeignet sind, Corona-Infektionen einzudämmen. Die Richter lehnten den Eilantrag einer Familie gegen die zwischen 21 und 5 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkungen ab, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Gegen diese erste Entscheidung, die schon vom 2. April stammt, können die Antragsteller Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erheben. Es seien weitere Verfahren gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen anhängig, erklärte das Gericht. (AZ: 14 E 1579/21)

Seit Karfreitag dürfen die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Wohnungen nachts nur noch aus triftigem Grund verlassen. Ausnahmen von der bis zum 18. April geltenden Regel gibt es in der Hansestadt beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder Sport im Freien, allerdings immer nur für eine Person.

Streit um Ausgangssperre in Hamburg und Hannover

Auch in der Region Hannover gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Hier hatte das Verwaltungsgericht allerdings mehreren Eilanträgen gegen die von 22 bis 5 Uhr geltende Regel stattgegeben, weil es die Ausgangssperre als nicht verhältnismäßig ansieht. Dutzende weitere Klagen liegen vor.

In Hamburg halten die Richter die Ausgangsbeschränkung für sinnvoll. Ohne diese wäre eine Eindämmung der Corona-Pandemie wegen der deutlich steigenden Infektionszahl erheblich gefährdet, erklärte das Gericht. Diese seien auch verhältnismäßig. Insbesondere sei die Maßnahme geeignet, das durch das Infektionsschutzgesetz vorgegebene Ziel zu erreichen, Leben und Gesundheit der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu schützen. Weltweit gesammelte Erfahrungen zeigten, dass insbesondere umfassende Maßnahmen zur Beschränkung von Sozialkontakten zur Eindämmung des Pandemiegeschehens beitrügen.

Die Ausgangsbeschränkung sei den Antragstellern – eine Familie mit einem Kind – auch zumutbar, entschieden die Richter. Es handele sich in seinen konkreten Auswirkungen nicht um einen so schwerwiegenden Eingriff, der in Anbetracht des Infektionsgeschehens außer Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen stehe würde.

Von dpa/rah