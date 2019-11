Bruchhausen-Vilsen

Zwei junge Erwachsene sind mit einem Auto auf einer Landstraße bei Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren die 21-jährige Fahrerin und der 23 Jahre alte Beifahrer am Samstag sofort tot.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Beiden am Vormittag auf der Landstraße 202 von der Gemeinde Martfeld in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Das Auto kam demnach in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße ab. Die Fahrerin lenkte wahrscheinlich gegen, das Auto kam zurück zur Straße, drehte sich und schleuderte auf die linke Fahrbahn.

Dann prallte das Fahrzeug mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. Die Unfallursache war zunächst unklar. Während der Bergung war die Straße rund zwei Stunden gesperrt.

Von RND/lni