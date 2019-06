Bremen

Lebensgefährliche Kopfverletzungen hat sich ein 60-jähriger Kunde eines Hähnchengrillwagens in Bremen bei einem Unfall zugezogen. Das Opfer saß am Montag gegen 12.50 Uhr an einem Klapptisch vor dem Imbiss, als ein Kleintransporter die Markise des Grillwagens erfasste – und ihn abrupt verschob.

Fahrer von Ford Transit verschätzt sich: Zwei Verletzte

Der 60-Jährige stürzte laut Polizei dabei zu Boden und verletzte sich so schwer am Kopf, dass Ärzte von Lebensgefahr ausgingen. Dem 37 Jahre alten Koch spritzte im Wageninneren heißes Frittierfett über die Hand.

Auslöser des Unfalls war der 53-jährige Fahrer eines Ford Transit, der vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Holsteiner Straße fahren wollte, wo der Imbiss stand. Offenbar unterschätzte der Transit-Fahrer die Größe des Aufbau über seiner Fahrerkabine – und riss den Hähnchengrillwagen mit sich.

