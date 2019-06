Hildesheim

Nach einer Kollision in Hildesheim ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige in der Nacht im Stadtgebiet mit seinem schweren Geländewagen von hinten auf ein anderes Auto aufgefahren. Dabei geriet das SUV ins Schleudern, überschlug sich und stürzte einen 20 Meter tiefen Hang hinab.

Rettungskräfte befreiten den schwerst verletzten 41-Jährigen aus dem Wrack. Im Krankenhaus konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Der 26 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Der Hintergrund der Kollision ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Es gebe aber Anhaltspunkte dafür, dass der 41-Jährige das vorausfahrende Auto absichtlich gerammt habe, sagte der Sprecher.

Von RND/lni