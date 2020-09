Bad Essen

Zum Straßenbild im Kurort Bad Essen (Kreis Osnabrück) wird bis Ende Oktober auch der autonom fahrende Mini-Bus „Hubi“ gehören. In seiner dritten Testphase ist er von Sonntag an auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke als Zubringer- und Abholshuttle unterwegs. Sonntags fährt er zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, montags und dienstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. „Hubi“ rollt aber nur, wenn die Fahrt per App gebucht wird, wie die Stadtwerke Osnabrück am Donnerstag mitteilten.

Eine Mitnahme von mehr als zwei Fahrgästen zur gleichen Zeit ist derzeit wegen der Corona-Bestimmungen nicht möglich. Zudem: Auch im „Hubi“ gilt Maskenpflicht.

Der Bus, der eigentlich bis zu sechs Passagiere befördern kann, fährt automatisch, benötigt für den Betrieb aber einen menschlichen Begleiter (Stewart). Er soll eine aus Osnabrück kommende Linie mit zentralen Punkten im Kurort verbinden. Im Dezember begannen die Stadtwerke zunächst mit Tests im öffentlichen Straßenverkehr in Osnabrück.

Von RND/lni