Hannover

Jochen Schimmang ist der erste Preisträger des neuen Walter Kempowski Preises für biografische Literatur. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung vergibt das Land Niedersachsen seit diesem Jahr im Wechsel mit dem Nicolas-Born-Preis. Der 71-Jährige nimmt den mit einer Lesereise verbundenen Preis am 11. Dezember in Hildesheim in Empfang. Schimmang verhandle in seinen Texten autobiografische genauso wie gesellschaftlich relevante Themen und Fragen, sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler ( CDU) am Dienstag.

Der Schriftsteller wurde in Northeim geboren, wuchs in Leer auf und lebt heute in Oldenburg. Der Jury zufolge bereichert er seit 40 Jahren als eleganter literarischer Flaneur und Beobachter die deutsche Literatur mit Romanen, Erzählungen, Essays und Hörspielen. Der neue niedersächsische Literaturpreis erinnert an den 2007 gestorbenen Kempowski, der sein Haus in Nartum im Landkreis Rotenburg zu einem Treffpunkt für junge Autoren machte.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa