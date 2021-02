Hildesheim

Ein früherer Angestellter einer Tochterfirma des Arbeiter-Samariter-Bund in Hannover muss unter anderem wegen Betruges bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Haft. Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Hildesheim aus dem November 2019 bestätigt.

Die Kammer hatte Thomas F. (38) wegen Betruges in fünf Fällen, Beihilfe zur Untreue sowie Sichverschaffens kinder- und jugendpornographischer Schriften zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte Revision eingelegt – die wurde als unbegründet verworfen, wie das Landgericht Hildesheim am Freitag mitteilte. Zwei Urteile gegen Mitangeklagte waren nicht angefochten worden, darunter der frühere Vorgesetzte von Thomas F.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den früheren Geschäftsführer der ASB Soziale Dienste, Mohamed A., hatten die Hildesheimer Richter wegen Betrugs und schwerer Untreue zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Thomas F. war sein Stellvertreter. Beide hatten für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehene Zuschüsse des niedersächsischen Innenministeriums auf eigene Konten umgeleitet. Aus den Taten erlangten Beträge in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro zog die Kammer ein. Davon entfielen 1,5 Millionen Euro auf Frank F. Eine dritte Angeklagte war damals wegen leichtfertiger Geldwäsche schuldig gesprochen und verwarnt worden.

ASB-Verfahren geht weiter

Das Verfahren ist Teil eines Gesamtkomplexes um Betrug und Untreue im Zusammenhang mit dem Betrieb von Asylbewerberunterkünften in Niedersachsen. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Personen erhoben. Die Hauptverhandlung gegen drei weitere Angeklagte im sogenannten ASB-II-Verfahren steht noch aus. Sie soll im April beginnen.

Verantworten müssen sich drei Männer im Alter von 37, 37 und 47 Jahren, unter anderem wegen Untreue im besonders schweren Fall und Beihilfe zur Untreue im besonders schweren Fall.

Von Manuel Behrens