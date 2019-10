Bad Bentheim

Unbekannte Täter haben auf einem Autobahnrastplatz bei Bad Bentheim 247 Fernseher aus einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachen die Diebe den Auflieger eines Sattelzuges auf und flohen mit den TV-Geräten im Gesamtwert von etwa 110.000 Euro. Die Autobahnpolizei Lingen hofft auf Hinweise zur Tat in der Nacht zum Freitag auf dem Rastplatz Waldseite Nord an der A30.

Von dpa/jos/RND