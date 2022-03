Hannover

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr so wenig Menschen ertrunken wie zuletzt vor 21 Jahren. Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) starben 2021 insgesamt 26 Personen – und damit 24 weniger als noch im Vorjahr ( minus 48 Prozent). Deutschlandweit sank die Zahl von 378 auf 299. Gleichzeitig mahnen die Wasserretter: Mehr als die Hälfte aller Zehnjährigen im Land könne nicht richtig schwimmen. Es dürften nicht noch mehr Schwimmkurse ausfallen.

Der deutliche Rückgang an Badetoten ist laut Niedersachsens DLRG-Sprecher Christoph Penning „erstmal erfreulich, dennoch dürfen wir uns darauf nicht ausruhen“. Vor allem in unbewachten Gewässern kamen die meisten Menschen ums Leben: 19 Personen starben demnach in Seen und Teichen (13) beziehungsweise in Flüssen (6). In Hannover beispielsweise ertranken im März 2021 zwei acht- und neunjährige Brüder im Laher Teich, als sie einen Ball aus dem Wasser holen wollten.

DLRG fordert mehr Schwimmunterricht

Mehr Schwimmkurse: Laut DLRG können 60 Prozent der Zehnjährigen in Niedersachsen nicht richtig schwimmen. Quelle: David Inderlied/dpa

Der Großteil der Opfer ist zudem weiter männlich: Nur zwei der 26 Toten waren Frauen. Außerdem starben vier Kinder unter zehn Jahren. Die Wasserretter betonen deshalb, wie wichtig Schwimmkurse sind. „Nur 40 Prozent der Zehnjährigen können sicher schwimmen“, sagt Penning. Corona habe das durch geschlossene Bäder und Unterrichtsausfälle noch verstärkt. „Ich hoffe, dass wir 2022 alle miteinander die Kurve kriegen und dass die Schwimmkurse wieder regelmäßig und ohne zu hohe Auflagen stattfinden können.“