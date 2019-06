Rothenburg

Badeunglück im Kreis Rotenburg: Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Dienstag die Leiche eines Mannes aus einem Baggersee im Anderlinger Ortsteil Grafel geborgen. Der 60-jährige Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Vormittag mit einem Schlauchboot auf dem See unterwegs. Zeugen entdeckten das gekenterte Boot und verständigten die Rettungskräfte. Taucher fanden den Mann am Nachmittag tot im See. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler bisher aus.

Es ist bereits der zweite Badeunfall in dieser Woche in Niedersachsen. Erst am Montag kam ein 38 Jahre alter Mann in einem Salzbergener Badesee ums Leben, Anfang Juni ertrank ein 18-jähriger Austauschschüler aus Taiwan bei einem Badeausflug in Minden.

Von RND/ros