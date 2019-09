Bahn-Chaos nach Sturm in Niedersachsen: Ausfälle und Verspätungen auch am Mittwoch

Hannover

Der Sturm im Norden hat am Dienstagabend den Zugverkehr in weiten Teilen Niedersachsens lahmgelegt. Auch am Mittwochmorgen müssen sich zahlreiche Fahrgäste noch auf Behinderungen einstellen. „Die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Bremen werden weitgehend ausfallen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover könne es zu Einschränkungen kommen.

Auf der DB-Website hieß es am Morgen, dass es zwischen Hannover und Bremen weiterhin „mehrere Oberleitungsstörungen“ gebe. Wann die Reparaturen abgeschlossen sind, ist demnach noch offen. In der Meldung ist lediglich von Einschränkungen „bis in die Abendstunden“ zu lesen. Auf der Strecke nach Hamburg wiederum sei derzeit lediglich ein Gleis befahrbar – diese Route soll voraussichtlich am Nachmittag wieder richtig funktionieren. „Wir empfehlen, dass sich Fahrgäste vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren.“ Für Mittwoch ist laut Deutschem Wetterdienst nicht mit einem weiteren Sturm zu rechnen.

„Nachwirkungen des Sturms“

Gegen 6.30 Uhr war am Hauptbahnhof Hannover zwar weitestgehend wieder Normalität eingetreten – der Hotelzug, Menschenschlangen am Taxistand und die kostenlose Kaffeeausgabe waren verschwunden. Auf der großen Anzeigetafel in der Haupthalle standen allerdings noch zahlreiche Zugausfälle oder Verspätungen angeschlagen. In einer Laufschrift sprach die Bahn von „Einschränkungen im Bahnverkehr durch Nachwirkungen des Sturms“.

Am Infoschalter hatten es die Bahn-Mitarbeiter nun mit den Opfern dieser Nachwehen zu tun. Darunter Frauke Eickmann aus Wunstorf: „Ich will zur Kur nach Boltenhagen an der Ostsee“, sagte sie. Ihr ICE um 7.01 Uhr fiel allerdings aus, stattdessen suchte ihr die Bahn schnell eine alternative Verbindung mit nur einer Stunde Verspätung heraus. „Nach allem, was ich vorher wegen der Sturmnacht über das Bahnpersonal gehört habe, war ich positiv überrascht, wie nett sie waren“, sagte Eickmann.

Die Reisenden am Hauptbahnhof Hannover hatten am Mittwoch gegen 6.30 Uhr noch mit den Nachwehen des Sturms zu kämpfen. Quelle: Peer Hellerling

Jan Klein stieg frühmorgens kurzerhand aufs Auto um, um von Verden in die Landeshauptstadt zu kommen. „Eigentlich wollte ich den Zug um 5.33 Uhr nehmen“, sagte er. „Allerdings gibt es immer noch Probleme auf der Strecke Bremen und Hannover.“ Der Wagen steht nun im Parkhaus, der 35-Jährige muss noch beruflich weiter nach Karlsruhe. „Der ICE hat bislang nur eine Verspätung von zehn Minuten – schauen wir mal“, sagte Klein optimistisch. Einen Sturm könne man nun einmal nicht einplanen: „Es ist, wie es ist.“

Fern- und Regionalzüge betroffen

Grund für die Ausfälle und Verspätungen seien unter anderem Reparaturarbeiten, sagte der Bahn-Sprecher. Zudem seien viele Züge und Bahnmitarbeiter durch die Probleme am Vorabend nicht dort angekommen, wo sie ihren Dienst am Morgen hätten antreten sollen. Das könne sich zum Betriebsstart auch auf Regionalverbindungen auswirken.

Gekaufte Tickets verlieren laut Informationen der Bahn nicht ihre Gültigkeit. Fahrscheine für die betroffenen Strecken, also zwischen Hannover und Bremen sowie Hannover und Hamburg, können entweder kostenfrei storniert werden oder für die Fahrt in einem beliebigen Zug auf der Strecke innerhalb einer Woche nach Störungsende genutzt werden.

Sturm stürzt Zugverkehr in Chaos

Ein Sturm hat den Zugverkehr in Niedersachsen am Dienstagabend in ein Chaos gestürzt. Zahlreiche Verbindungen fielen aufgrund umgestürzter Bäume und Oberleitungsschäden aus, einige Züge mussten evakuiert werden. Betroffen waren sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr.

Die Strecke Hannover-Bremen war zeitweise gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Bremen wurde über eine Güterzugstrecke umgeleitet. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover hatte es über mehrere Stunden große Probleme wegen eines Oberleitungsschadens gegeben.

Züge bleiben auf offener Strecke liegen

Mehrere Züge blieben aufgrund des Sturms in Niedersachsen auf offener Strecke stehen. Betroffen waren unter anderem die Verbindungen ICE1272, IC2900, IC2173, ICE1749 und ICE885. Nach Aussagen von betroffenen Fahrgästen im ICE1272, der auf dem Weg nach Hamburg in der Nähe von Nienburg stundenlang stand, bereiteten Feuerwehrkräfte gegen 22.30 Uhr eine Evakuierung des Zuges vor. Gegen Mitternacht waren die rund 450 Passagiere wieder unter freiem Himmel. Von Nienburg ging es dann mit bereitgestellten Bussen wieder nach Hannover.

Feuerwehrkräfte helfen den passagieren eines ICE dabei, den Zug zu verlassen. Quelle: Felix Horstmann

Auch die Passagiere eines Regionalexpresses zwischen Bremen und Neustadt am Rübenberge mussten ihren Zug verlassen. Das teilte die Bahn am Abend mit.

Die Metronom-Strecken waren ab etwa 22.30 Uhr wieder frei. Es kam allerdings bis zum Betriebsschluss noch zu Verspätungen.

Fahrgäste kritisieren Kommunikation der Bahn

Fahrgäste der betroffenen Züge brachten derweil auf Twitter ihren Unmut zum Ausdruck. Sie kritisierten vor allem eine aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunikation seitens der Bahn – und fühlten sich alleine gelassen.

„Zwei Stunden lang hatten wir keinen Strom“, berichtete Felix Horstmann. Er saß im ICE 1272 in der Nähe von Nienburg fest. „Zwischenzeitlich war nur noch das Notlicht an.“ Auch die Klimaanlage sei in der Folge ausgefallen. Um frische Luft in die Waggons zu lassen, öffnete die Bahn laut Horstmann für einige Zeit auch die Türen. Nachdem die Bahn für die rund 450 Passagiere nachts drei Reisebusse bereitgestellt hatte, um sie nach Hannover zu bringen. Unterwegs dann die überraschende Nachricht: Der ICE kann wieder weiterrollen. Die Fahrzeuge drehten um, um 1.34 Uhr ging es weiter nach Hamburg. Dort endete die Odyssee schließlich gegen 3 Uhr.

Zur Galerie Viele Bahnfahrer mussten in Hannover aussteigen. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Einige holten sich einen Taxigutschein von der Bahn. Andere mussten aus Zügen evakuiert und zurück gebracht werden.

Auch im ICE885 von Hamburg nach Hannover herrschte angespannte Stimmung. Der Zug stand für rund vier Stunden nördlich von Nienburg auf offener Strecke und fuhr dann wieder in Richtung Hansestadt.

Der Zug erreichte Hamburg am Ende mit mehr als acht Stunden Verspätung.

Fahrgäste warten im Hauptbahnhof Hannover

Im Hauptbahnhof Hannover warteten derweil zahlreiche Menschen vergeblich auf ihre Züge. Sie suchten entweder auf ihren Smartphones nach den neusten Informationen oder fragten Bahnpersonal nach der aktuellen Lage.

Xaver aus Regensburg ließ sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Der Bahnreisende startete seine Fahrt in Rheine und wollte eigentlich nach Regensburg. Seit 18 Uhr saßen er und seine Bekannten jedoch am Hauptbahnhof fest, denn auch in Richtung Süden ging nicht mehr viel. Als Alternative wählten sie eine Flixbus-Route – erstmal nach Nürnberg. Geplante Ankunft: Wohl so gegen 10 Uhr. In Hannover habe er die Nacht nicht verbringen können, sagte Xaver. „Hier sind ja auch keine Hotels zu bekommen, wegen der Messe. Also jetzt erstmal weg hier.“

Kann noch lachen: Xaver wartet auf seine Verbindung nach Regensburg. Quelle: Harbart

Die Bahn stellte am späten Abend den ausharrenden Fahrgästen allerdings zwei Aufenthaltszüge zur Verfügung, in denen sich die übermüdeten Reisenden aufwärmen und ausruhen konnten. Auch den anderen Reisenden stellte die Bahn kostenfrei Kaffee zur Verfügung.

Immer wieder Probleme mit ICEs

Erst am Montagabend hatten rund 250 ICE-Reisende bei Hannover auf offener Strecke den Zug wechseln müssen. Stunden zuvor war auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) Opfer eines ICE-Defekts geworden.

Von RND/ Marcel Sacha und Peer Hellerling