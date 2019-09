Göttingen

Die Neuverlegung der Schienen für die ICE-Strecke Göttingen– Hannover ist abgeschlossen. Inzwischen würden die Oberleitungen und Kabelanlagen erneuert, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag. Die Sanierung der Schnellfahrtrasse laufe nach Plan. Fahrgäste könnten davon ausgehen, dass die ICE-Strecke wie vorgesehen ab Mitte Dezember wieder befahrbar sein werde.

Die Bahn hatte Mitte Juni damit begonnen, den 89 Kilometer langen Abschnitt zwischen Göttingen und Hannover zu sanieren. Seither werden ICEs und ICs über eine Nebenstrecke umgeleitet, die sonst Regional- und Güterzügen vorbehalten ist. Die Fahrzeiten verlängern sich für Reisende, die auf Routen zwischen Süd- und Norddeutschland oder zwischen Frankfurt und Berlin unterwegs sind, um 30 bis 45 Minuten.

Die Generalsanierung ist nach Angaben der Bahn unvermeidbar. Der Abschnitt Göttingen– Hannover, der Teil der Schnellfahrstrecke Würzburg– Hannover ist, war nach der Eröffnung 1991 im Dauerbetrieb.

Außer Gleisen und Oberleitungen werden auch neun Tunnel und acht Talbrücken erneuert. Für die Arbeiten hat die Bahn Kosten von 175 Millionen Euro veranschlagt. Auch der Rest der Schnellfahrstrecke soll in Etappen bis 2023 saniert werden. Der Abschnitt Göttingen– Kassel kommt voraussichtlich von April bis Juli 2021 an die Reihe.

Rechnungshof warnt: Der Bahn fehlen mehrere Milliarden Euro

Der Deutschen Bahn fehlen nach Einschätzung des Bundesrechnungshofs in diesem Jahr mehrere Milliarden Euro. "Bereits bis Ende des Jahres 2019 wird eine signifikante Finanzierungslücke von fast drei Milliarden Euro bestehen", heißt es in einem Bericht der Behörde an den Bundestag.

Sollte ein Verkauf der Auslandstochter Arriva diese Lücke nicht schließen oder das Geschäft nicht zustande kommen, könne die Bahn ihre Investitionen "nicht aus eigener Kraft finanzieren", heißt es in dem Dokument. Hinzu kämen weitere finanzielle Herausforderungen wie die Beschaffung neuer Züge, die Digitalisierung der Schiene oder das Projekt Stuttgart 21, die der bundeseigene Konzern "nicht durch operativ erwirtschaftete Cashflows auffangen kann".

Von RND/dpa