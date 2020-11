Hannover

Die Sanierung der Schnellfahrstrecke der Deutschen Bahn zwischen Hannover und Würzburg geht in die zweite Runde. Nachdem 2019 der Abschnitt von der Landeshauptstadt bis Göttingen an der Reihe war, sind die Gleisbauer vom 24. April 2021 an bis Mitte Juli zwischen Göttingen und Kassel im Einsatz. Für die Reisenden bedeutet das Einschränkungen. „Das Fernverkehrsangebot halten wir weitgehend aufrecht, aber es kommt zu geänderten Verbindungen und längeren Fahrzeiten“, teilte die Bahn am Dienstag mit.

Tunnels und Brücken erfordern hohen Aufwand

Der Sanierungsabschnitt ist mit 40 Kilometern vergleichsweise kurz, aber wegen vier Brücken und sieben Tunnels technisch anspruchsvoll. Insgesamt lässt der Staatskonzern 75 Kilometer Gleisstränge, 72.000 Schwellen, 95.000 Tonnen Schotter und 48 Weichen austauschen. Für die erste umfangreiche Erneuerung seit Inbetriebnahme vor 30 Jahren sind 114 Millionen Euro an Baukosten veranschlagt.

Fernzüge sind 40 Minuten länger unterwegs

Während der Arbeiten muss die Bahn die betroffene Strecke komplett sperren. Die Züge fahren dann von Göttingen aus über Eichenberg und Hannoversch Münden nach Kassel. Dadurch entfallen 15 von 115 täglichen Fahrten. Für den Rest ergeben sich Fahrzeitverlängerungen zwischen Hamburg, Hannover und Kassel sowie zwischen Berlin, Braunschweig und Kassel Fahrzeitverlängerungen von 40 Minuten, in Einzelfällen sind es nach Angaben der Bahn sogar 100 Minuten. Deshalb kommen die Züge Richtung Norden später an und fahren Richtung Süden früher ab als üblich. Betroffen von den geänderten Fahrplänen ist auch der Regionalverkehr im nordhessischen Raum.

Zwei weitere Abschnitte folgen noch

Nach Angaben der Bahn sind auf der Schnellfahrstrecke Hannover– Würzburg, die Geschwindigkeiten von bis zu 280 Kilometern erlaubt, in normalen Zeiten jährlich rund 15,5 Millionen Fahrgäste unterwegs – 2020 wegen der Corona-Krise allerdings nicht. Die Sanierung ist ein Langzeitprojekt. Im Jahr 2022 kommt der Abschnitt zwischen Würzburg und Fulda an die Reihe, ein Jahr später dann der Lückenschluss zwischen Fulda und Kassel. Danach soll die Gesamtstrecke dann den Belastungen für mindestens 30 Jahre standhalten.

Von Bernd Haase