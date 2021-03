Hannover/Bremen

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr die Rekordsumme von 1,03 Milliarden Euro in den Aus- und Neubau von Strecken und Bahnhöfen in Niedersachsen und Bremen. Bauarbeiter packen insgesamt 200 Streckenkilometer Gleise, 180 Weichen, zehn Brücken und 60 Stationen an, wie der Schienenkonzern am Mittwoch mitteilte.

Arbeiten am Hauptbahnhof Hannover gehen weiter

In Hannover geht mit dem Umbau des Hauptbahnhofs ein bis 2033 laufendes Langzeitprojekt weiter; auch die Hauptbahnhöfe in Braunschweig und Osnabrück lässt die Bahn modernisieren. Zweites Großvorhaben ist die Sanierung der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg. Von Ende April bis Mitte Juli kommt der Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel an die Reihe.

Spürbare Auswirkungen auf den Zugverkehr im Raum Hannover werden Arbeiten an der Trasse zwischen der Landeshauptstadt und Lehrte haben, die vom 19. Juli bis zum 25. September andauern – betroffen sind sowohl S-Bahnen als auch Fernverkehrszüge. Zeitweilig ist während der Bauphase nur eines von drei Gleisen passierbar.

Nadelöhr im Osten wird beseitigt

Mit dem zweigleisigen Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg können künftig alle 30 Minuten Regionalbahnen zwischen beiden Städten pendeln. Auch für ICE-Züge wird ein Nadelöhr beseitigt, bei dem bislang ein verspäteter Zug auch entgegenkommende Bahnen aus dem Fahrplan bringen konnte. Die Hauptarbeiten beginnen Ende Oktober. Hierfür wird die Strecke von Braunschweig nach Wolfsburg für sechs Wochen komplett gesperrt.

Im Norden geht die Bahn die Elektrifizierung der Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven an und unternimmt dort auch Gleisbauarbeiten. Wenn das Gesamtprojekt Ende des kommenden Jahres abgeschlossen ist, können durchgehende Regional-Express-Züge zwischen Hannover und Wilhelmshaven fahren. Die Stadt am Meer erhält so wieder eine schnelle überregionale Anbindung an den Zugverkehr.

Von Bernd Haase