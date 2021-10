Bahn sucht in drei Korridoren nach Trasse zwischen Hannover und Hamburg

Hannover/Hamburg

Die Deutschen Bahn hat am Dienstag in einer virtuellen Informationsveranstaltung drei sogenannte Grobkorridore vorgestellt, in denen eine künftige Trasse zwischen Hannover und Hamburg verlaufen könnte. „Wir suchen nach staufreien, pünktlichen und nachhaltigen Lösungen“, sagt Projektleiter Matthias Hudaff. Die Bahn will die Fahrtzeit zwischen den beiden Städten auf unter eine Stunde drücken, mehr Personen- und Güterzüge auf die Strecke bringen und den Deutschlandtakt mit festen, aufeinander abgestimmten Verbindungen einführen – das Ganze nach Möglichkeit bis 2030.

Weil die bestehende ICE-Strecke das nicht leisten kann, wird schon seit Jahrzehnten an neuen Varianten gearbeitet. Dabei sind Umweltbelange wie Natur-, Trinkwasser- und Lärmschutz sowie Anforderungen der Regionalplanung zu berücksichtigen. Militärische Sperrgebiete, die es etwa in der Heide gibt, sind beispielsweise tabu. „Einfach wird das nicht, konfliktfrei kommt man nicht durch“, erklärt Umweltplanerin Maike Bieber vom Büro Drecker, die bei der Ermittlung der Grobkorridore maßgeblich beteiligt war.

An der Autobahn heißt nicht parallel zur Autobahn

Der westliche der drei Korridore orientiert sich zwischen dem Süden Hamburgs und Schwarmstedt in der Südheide beidseits der Autobahn 7, verläuft dann im Bereich von Brelingen und Negenborn durch die Wedemark und fädelt in Langenhagen in die Bestandsstrecke ein. Es wäre in großen Teilen eine Neubaustrecke, wobei Orientierung an der Autobahn nicht bedeutet, dass sie zwangsläufig parallel verläuft. „Wegen unterschiedlicher Anforderungen an Kurvenradien ist das nicht immer technisch möglich“, sagt Bieber. Unter anderem deshalb ist der Korridor an manchen Stellen bis zu zehn Kilometer breit.

Der östliche Korridor hangelt sich an der Bestandsstrecke entlang, wobei auch hier gilt: Zwischen Lüneburg und Unterlüß ist er sehr bauchig, bis Celle dann sehr schmal. Im Bereich der Region Hannover bleibt die Angelegenheit vage und deckt sowohl den Bereich an der Bestandsstrecke über Burgwedel als auch ein Gebiet weiter östlich im Isernhagener bis hin zum Burgdorfer und Lehrter Raum ab. Dieser Korridor ermöglicht Ausbau, Neubau sowie eine Kombination aus beidem. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sowie einige Bürgermeister favorisieren die Ausbaulösung.

Variante drei ist ein Verbindungsstück

Korridor Nummer drei verbindet die beiden anderen. Von Norden aus folgt er bis etwa in Höhe Soltau der autobahnnahen Variante. Dann zweigt er schräg nach Osten ab und verläuft durch die Heide über Bergen in Richtung Celle, um dort auf den östlichen zu schwenken.

Bis Ende 2022 will die Bahn nun ihre Suche verfeinern und aus den Korridoren mögliche Streckenvarianten ableiten. „Eine Ausbaulösung ist in keinem Fall vom Tisch“, betonte Hudaff und reagierte damit auch auf Bürgerfragen im Verlauf der Informationsveranstaltung.

Endgültige Entscheidung liegt bei der Politik

„Die Strecke zwischen Hannover und Hamburg wird mit hoher Wahrscheinlichkeit entlang der Autobahn 7 laufen“, hatte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks kürzlich gesagt. Da weiß er mehr als andere. „Es gibt keinerlei Vorfestlegungen“, erklärte Hudaff. Die endgültige Entscheidung fällt ohnehin die Politik, und zwar nicht die in der Hansestadt, sondern die in Berlin beim Bund.

Noch eine ganz andere Frage betrifft die Finanzen. Um bundesweit all das umzusetzen, was für den Deutschlandtakt und die angepeilten Zuwachsraten beim Schienenverkehr als notwendig erachtet wird, sind laut einem kürzlich veröffentlichten Gutachten mehr als 48 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen.

Im Städtedreieck zwischen Hannover, Hamburg und Bremen zählen dazu noch die Streckenabschnitte zwischen Rotenburg und Verden, zwischen Verden, Nienburg und Minden sowie zwischen Bremerhaven, Langwedel und Uelzen, zusammengefasst unter dem Projektnamen „Alpha-E plus Bremen“. Die Gesamtkosten wurden einmal auf 3,9 Milliarden Euro taxiert, aber das ist auch schon wieder etwas länger her.

Von Bernd Haase