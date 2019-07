Nordhorn

Großer Bahnhof in Nordhorn: Nach 45 Jahren rollen ab diesem Wochenende wieder Personenzüge von Bad Bentheim in die wenige Kilometer entfernte Kreisstadt Nordhorn und ins benachbarte Neuenhaus. Es handelt sich um die dritte Reaktivierung einer Bahnstrecke in Niedersachsen. Moderne Triebwagen pendeln künftig stündlich über die Strecke der Bentheimer Eisenbahn, die die Gleise für den Güterverkehr in Betrieb hielt.

21 Millionen Euro für Instandsetzung der Strecke

Ein wachsendes Umweltbewusstsein und verstopfte Straßen machen die Bahn inzwischen wieder attraktiv. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie kommt zum Ergebnis, dass die Reaktivierung von Bahnstrecken aus Umweltgründen sinnvoll ist.

Rund 21 Millionen Euro wurden von Land und Kommunen in die Instandsetzung der Strecke investiert. Seit Ende vergangenen Jahres fahren zudem wieder Züge auf der gut vier Kilometer langen Verbindung zwischen Einbeck und Salzderhelden. Daneben sollen in den kommenden Jahren bis zu 32 Bahnhöfe neu eröffnet werden.

