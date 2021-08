Hannover

Auch am Donnerstag soll der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Teile des Bahnverkehrs in Hannover lahmlegen. Der Hauptbahnhof Hannover ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – deshalb gibt es auch in der Region erhebliche Einschränkungen. Die Bahn will bis zum Ende des Streiks am Freitagmorgen (2 Uhr) ein Mindestangebot an Zügen aufrecht erhalten. Dennoch fallen reihenweise Verbindungen aus, sowohl bei S-Bahn, Regionalverkehr aus auch Fernverkehr.

Das große Chaos an den Bahnhöfen blieb am Mittwoch, dem ersten Streiktag, aber aus. In Hannover waren die Bahnhofshalle und die Bahnsteige teilweise verwaist. Reisende nutzten vor allem Züge privater Betreiber, die zum Teil voll waren. Auf den Straßen oder am Taxistand gab es keine großen Auswirkungen des Streiks.

Überblick: So fahren die Züge

Die Bahn versucht, den Schienenverkehr so gut es geht aufrechtzuerhalten. Konkret heißt das: Es gibt ein sogenanntes Mindestfahrplanangebot. Wer heute mit der Bahn reist, sollte sich vor Beginn der Reise informieren, ob der Zug fährt, teilte die Deutsche Bahn mit. Der istin der Fahrplanauskunft auf bahn.de und im DB Navigator (App) hinterlegt. Informationen bekämen Kundinnen und Kunden laut Bahn auch telefonisch bei der kostenfreien Nummer 08000 99 66 33. Einzelne Verbindungen lassen sich auch hier prüfen.

S-Bahnen: Wenn sich die Situation von Mittwoch wiederholt, fallen manche Linien komplett aus. Andere fahren unregelmäßig. Eine verlässliche Planung ist für Reisende also nicht möglich.

Regional- und Fernzüge: Normalerweise halten am Tag rund 750 Fern- und Regionalzüge am Hauptbahnhof in Hannover. Heute dürften es erneut deutlich weniger sein: Voraussichtlich fallen vor allem ICEs und ICs aus. Keine größeren Probleme gab es hingegen am Mittwoch bei den privaten Metronom, Enno und Erixx.

Die Bahn bittet angesichts der Zugausfälle die Fahrgäste, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Wegen der Pandemie ruft sie auch zur Rücksichtnahme in den Zügen auf. Der Ausstand trifft die Fahrgäste mitten in der reisestarken Urlaubszeit: In elf der 16 Bundesländer sind Schulferien. Betroffen sind auch grenzüberschreitende Verbindungen.

Fahrgastrechte gelten auch während des Streiks

Grundsätzlich gelten auch während des Arbeitskampfes die Fahrgastrechte der EU-Fahrgastverordnung, erklärt Beatrix Kaschel von der Schlichtungsstelle Nahverkehr in Düsseldorf. Das bedeutet, dass die Bahn auch bei Verspätungen mindestens ein Teil des Fahrpreises zurückbezahlen muss.

Die Höhe der Entschädigung richtet sich dabei nach der Länge der Verzögerung. „Kommen Fahrgäste mindestens 60 Minuten später als geplant an, haben sie Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent“, sagt die Expertin. Diese Ansprüche können mit dem Fahrgastrechte-Formular online, im Zug, oder in einem DB-Büro geltend gemacht werden.

Wie bekommen Betroffene das Geld für ihre Fahrkarte zurück?

Die Bahn zeigt sich während des Streiks kulant: Bereits gebuchte Fernverkehrstickets für den Streikzeitraum behalten bis zum 20. August ihre Gültigkeit und können flexibel eingesetzt werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen entfällt. Außerdem können für die Weiterfahrt auch andere Züge als die auf der Fahrkarte angegebenen genutzt werden. Das gilt auch für Züge des Nahverkehrs.

Wer nicht zu einem späteren Zeitpunkt reisen möchte, kann sich die Fahrkarte über ein Kulanzformular auf der DB-Webseite oder in der DB-Verkaufsstelle kostenfrei erstatten lassen.

Warum eigentlich der Streik?

Die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken.Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

Von red