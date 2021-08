Hannover

Die Covid-19 Pandemie hat sich im vergangenen Jahr auch auf die Kontrollen von Lebensmitteln, Tabak und Kosmetika in Niedersachsen ausgewirkt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2020 nur 75 Prozent der Kontrollen durchgeführt. Vorrangig deshalb, weil große Teile des Lebensmittelbereiches vom Lockdown betroffen waren. Dennoch gab es in 30.714 Betrieben immerhin 50.109 Kontrollen, das ergibt der Verbraucherschutzbericht, der am Freitag in Hannover vorgestellt wurde.

Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) verwies darauf, dass größere Skandale ausgeblieben seien. „Niedersachsen hat weiterhin ein sehr hohes Lebensmittelsicherheitsniveau.“

Bei 50 Prozent der Kontrollen hat es im vergangenen Jahr aber trotzdem Beanstandungen gegeben. Rund die Hälfte davon waren Verstöße gegen die Betriebshygiene. Ein Problem, das nicht neu ist – im Jahr der Pandemie, in dem es aber vorrangig um Hygiene ging, für die Beteiligten dennoch verwunderlich. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages machte deutlich: „Insgesamt hätte man eigentlich zu der Erwartung kommen können, dass allgemeine Hygienemängel zurückgehen und höhere Standards gelten.“ Im Rahmen aller Verstöße wurde in 474 Fällen ein Bußgeldverfahren eingeleitet und 65 Strafanzeigen gestellt.

Welche Bereiche waren besonders auffällig?

Ein Problem sind Fertigprodukte mit langen Haltbarkeitsdaten. Laut dem Bericht haben die Hersteller Probleme, die Qualität auch bis Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ohne Bedenken sicherzustellen.

Zudem wurden von 92 getesteten Grillwürsten immerhin die Hälfte bemängelt.

Die Hälfte der getesteten Grillwürste wurden bemängelt. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Auch das Trend-Lebensmittel Dry Aged Beef kann Verbraucherinnen und Verbraucher in die Irre führen. Zwar sei die Qualität weitestgehend in Ordnung, häufig wird aber „etwas ausgelobt, was in der Realität nicht zutrifft“, erklärt Eberhard Haunhorst, Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves). Es unterscheide sich häufig nicht sonderlich von herkömmlichem Rindfleisch.

Kaum Beanstandungen bei Fisch

Positiv fielen hingegen die Kontrollen von Speisefisch auf: Gab es vor zehn Jahren noch in 15 Prozent der Kontrollen Beanstandungen, lag die Quote im vergangenen Jahr nur noch bei 1,5 Prozent.

Knurrhahn liegt auf Eis in einem Supermarkt. Die Qualität von Speisefisch in Niedersachsen ist gut. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Auch die Qualität von frischem Saft aus Saftpressen ist nach Einschätzung der Behörden „gut“. Der Vitamin-C-Gehalt sei deutlich höher als in verpackten Säften. Allerdings scheint es entscheidend zu sein, nicht der erste Mensch an der Saftpresse zu sein. „In den ersten Säften finden sich häufig noch Reste von Reinigungsmitteln“, weiß Eberhard Haunhorst. Dies lasse sich ganz einfach verhindern: Die Pressen müssten nach der Reinigung mit Wasser gespült werden.

Auch der Trend von Low-Carb-Eis wurde überprüft. In einzelnen Fällen habe es auf der Verpackung Werbeaussagen mit Gesundheitsbezug gegeben, die so nicht erfüllt werden können. In den vergangenen Jahren hat die Produktion solcher Sorten zugenommen – immer häufiger findet man Eiscreme in den Regalen, die deutlich weniger Kalorien hat als herkömmliche Produkte.

Problem: Fehlende Hinweise in Loseläden

Nicht das einzige Trend-Produkt, das auf dem Prüfstand stand: Auch bei den Loseläden wurde genauer hingeschaut. Dort, wo die Verpackung weggelassen wird, ergibt sich auch ein neues Problem: fehlende Produktbezeichnungen. „Es genügt nicht, wenn die Etiketten nur an den Spendern sind, es muss auch die Mitnahme ermöglicht werden.“ Andernfalls laufe man Gefahr, dass sich die Menschen Entkalker statt Zahnputzpulver auf die Zahnbürste schmieren.

Daneben macht auch der Coffee-to-go-Becher aus Bambus Schwierigkeiten. Laut dem Bericht ist der gar nicht so nachhaltig, wie angenommen. Denn die Becher enthalten statt 100 Prozent Bambus vorrangig „Melamin-Formaldehyd-Harz“. Dieser Stoff belaste den Kompost und gehe bei Kontakt mit Hitze auch auf die Lebensmittel über.

Von Mandy Sarti