Basketball-Star Dennis Schröder von Einbrechern bestohlen

Bortfeld

Einbrecher haben bei Basketball-Star Dennis Schröder Bargeld und Schmuck im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag bestätigte, stiegen Diebe am Sonnabend in das Haus des NBA-Profis von Oklahoma City Thunder in der Marina Bortfeld ein. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall berichtet.

Polizei hofft auf Hinweis aus der Bevölkerung

„Die Täter haben eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und sind so ins Innere gelangt. Dort haben sie diverse Räume durchsucht“, schildert ein Sprecher der Polizei. Mit dem ausgesprochen wertvollen Diebesgut konnten die Einbrecher im Anschluss unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Die Marina Bortfeld gilt als „gehobene Wohnlage“ mit zum Teil avantgardistischen Gebäuden um einen See mit Yachthafen herum. Seit 2014 ist die Marina fertiggestellt, das Wohngebiet mit seinen hochpreisigen Immobilien bietet vor allem „Besserverdienern“ ein Zuhause.

Von RND/dpa/ Dennis Nobbe