Otto Haesler (1880–1962) war einer der bedeutendsten Vertreter des Neuen Bauens in der Weimarer Republik und setzte vor allem beim Wohnungsbau Impulse. Er selbst hatte nicht am Bauhaus studiert, wohl aber Mitarbeiter seines Büros. Haesler war 1928 als Nachfolger von Walter Gropius als Direktor am Bauhaus in Dessau im Gespräch, wollte aber lieber weiter als freier Architekt arbeiten. Seine in den Jahren von 1924 bis 1930 in Celle entstandenen Bauten und Siedlungen sind überwiegend im Originalzustand erhalten und werden fast alle in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt.

Celle hat sich im Bauhaus-Jubiläumsjahr verstärkt auf diesen Teil seines Stadtbilds besonnen. Im Mai wurde das neu gestaltete Haesler-Museum in der Haesler-Wohnsiedlung Blumläger Feld eröffnet. Gleichzeitig stellte die Stadt einen Leitfaden für selbst organisierte Touren auf Haeslers Spuren vor. Vor den Gebäuden wurden Stelen mit Informationstafeln und QR-Codes aufgestellt. Der 4,5 Kilometer lange Rundweg ist gut zu Fuß zu bewältigen. Angeboten werden sollen auch im kommenden Jahr die neuen geführten Bauhaus-Touren per Rad, Segway oder Kleinelektrobahn. Näheres unter www.neuesbauen-celle.de.

Zum Ausklang des Bauhaus-Jahres veranstaltet die Bundesstiftung Baukultur mit der Stadt Celle und der Otto-Haesler Stiftung am 13. November in der Alten Exerzierhalle den Baukulturdialog „Baugeschichte und Stadtmarketing“. Zum Auftakt wird um 10.30 Uhr eine Stadtführung mit dem Thema „ Bauhaus in Celle“ angeboten. Ende des Baukulturdialogs ist gegen 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.