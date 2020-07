Hannover

Schlafen nahe den Baumwipfeln inmitten der Natur: Baumhäuser bieten Komfort und Nähe zur Natur. Ob mit Wasserfall-Regendusche, Kamin, Fußbodenheizung, Sonnenterrasse oder Panoramafenster – die Wipfelherbergen in Niedersachsen sind üppig ausgestattet. Vor allem im Sommer sind die Baumhäuser begehrt, aber auch im Winter hat das Wohnen in luftiger Höhe seinen Reiz.

Baumhaushotel Solling bei Uslar

Das ausgefallene Baumhaushotel besteht aus mehreren Baumhäusern mitten im Expo-Erlebniswald. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Das erste Baumhaushotel in Niedersachsen wurde 2008 mitten im Solling errichtet. Die neun Baumhäuser verfügen über zwei bis sechs Schlafplätze, eine kleine Kompost-Toilette und einen Balkon mit Sitzgelegenheit. Toiletten und Duschen sind schnell zu erreichen. Die Herbergen sind beheizt, haben Strom und sind ganzjährig nutzbar. Frühstück gibt es direkt ins Baumhaus.

„Von April bis Oktober sind wir ausgebucht, im Winter ist es etwas ruhiger, bis auf die Ferien“, sagt Inhaber Stefan Brill. In den Ferien seien meist Familien zu Gast, sonst auch viele Pärchen. „Die Gäste kommen aus ganz Deutschland, manche machen bei uns auch eine Zwischenstation auf dem Weg in den Urlaub“, berichtet Brill. In diesem Jahr sei die Nachfrage wegen der Pandemie noch stärker.

„Von den Baumhäusern geht eine gewisse Faszination aus. Sie liegen mitten im Wald, einige hängen an den Bäumen dran“, sagt Brill. Viele Gäste suchten die Abgeschiedenheit und Ruhe. Wer noch etwas mehr Abenteuer wünscht, dem bietet Brill Baumzelte an. Die Zelte sind jeweils zwischen drei Bäumen gespannt und schweben in etwa 1,5 Metern Höhe über dem Waldboden. Das sei nichts für Angsthasen, sagt Brill.

Baumhaushotel Otterndorf

Baumhaushotel Otterndorf Quelle: Dahmke Photographie

Ein weiter Blick in die Natur und auf vorbeifahrenden Schiffe – das Baumhaushotel in Otterndorf liegt direkt hinter dem Deich an der Nordseeküste. Die fünf Baumhäuser sind unter anderem mit Bad und Dusche, Küche, Kaminofen, Fernsehgerät und Heizung ausgestattet. Zusätzlich gehört zu jedem Haus eine zehn Quadratmeter große Terrasse mit Strandkorb.

Im November 2019 hatten Katrin Buck und Elke Freimuth das Baumhaushotel eröffnet. Der Start sei sehr gut gewesen, sagt Elke Freimuth. Doch nur vier Monate später mussten die beiden wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. „Aber jetzt sind wir sehr gut gebucht, Juli und August sind belegt und auch im September gibt es nur noch wenige freie Tage“, sagt Freimuth. Zu ihren Gästen gehörten viele Hamburger sowie Urlauber aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz. „Eigentlich dachten wir, dass vor allem Pärchen kommen, die einen romantischen, ruhigen Aufenthalt wünschen“, sagt Freimuth. Doch auch viele Familien hätten bereits gebucht.

Die Baumhäuser in vier Meter Höhe sind Ferienhäuser mit Selbstversorgung. „Die Gäste können sich einen Picknickkorb bestellen, dann ist der Kühlschrank gut gefüllt. Oder sich jeden Morgen vom Bäcker Brötchen liefern lassen“, erklärt die Chefin. Ihre Gäste schätzten die Ruhe, die frische Luft und den Ausblick. Eine Erweiterung ist bereits geplant: Im kommenden Jahr sollen fünf weitere Baumhäuser dazukommen.

Baumhäuser Resina Arts im Harz

Einen schönen Ausblick auf die Harzer Bergwiesen bieten die Baumhäuser des Resina Arts in Lerbach. In rund fünf bis acht Metern Höhe hängt das Baumhaus Bergahorn mit Wasserfall-Regendusche. Die Gäste sollten schwindelfrei sein, rät Betreiber Hendrik Schmidt. Im Stelzenbaumhaus Glashaus gibt es stattdessen einen Whirlpool. Die Häuser sind unter anderem mit einer Kochzeile, Bad, Betten und sogar Fußbodenheizung ausgestattet.

Erst im Januar diesen Jahres sei er mit drei Häusern gestartet. „Wir hatten gerade sechs Wochen geöffnet, da kam der große Schock mit Corona“, sagt Schmidt. Doch jetzt laufe es sehr gut – und es ist noch ein viertes Baumhaus dazugekommen. Für den Herbst hat Schmidt ein Saunahaus geplant – er möchte Wellness anbieten. Viele Gäste kämen aus Hamburg, Berlin, Bremen oder auch aus Dänemark – alle aus dem Flachland, die keine Berge haben, sagt der Inhaber. „Die Gäste genießen die Ruhe, manche wollen auch keinen Fernseher im Baumhaus haben“, berichtet Schmidt.

Baumhäuser Lütetsburg

Blick auf eines der Baumhäuser auf dem Golfplatz bei Lütetsburg Lodges Ostfriesland. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Mitten auf dem Golfplatz im ostfriesischen Lütetsburg liegen die drei Baumhäuser Voss (Fuchs), Dacks (Dachs) und Reei (Reh), die nur mit einem Golfcart zu erreichen sind. Sie sind mit Schlafempore und separatem Schlafzimmer ausgestattet und können von jeweils bis zu vier Personen bewohnt werden. Jedes Haus verfügt über Duschbad, Wohn- und Esszimmer mit Küche und Panoramafenster sowie W-Lan und Fernseher.

„In den Baumhäusern verweilen viele Familien, aber auch Paare“, sagt Monique Struckmeyer vom Golfclub Lütetsburg. Nachts höre man Geräusche von Tieren, und wenn der Wind kräftiger weht, dann schaukle es auch schon ein wenig. In den Baumhäusern würden auch Einheimische übernachten sowie Gäste aus den skandinavischen Ländern und den Niederlanden, berichtet Struckmeyer. „Es sind auch viele Golfspieler dabei oder auch Gäste, die hier eine Woche buchen und in dieser Woche ihre Platzerlaubnisreife absolvieren“, berichtet sie.

Die Baumhäuser wurden im Sommer 2019 in Betrieb genommen. In der Hauptsaison seien sie bis zu zwei Monaten im Voraus ausgebucht. „Wir haben jetzt auch bereits Buchungen für die Weihnachts- und Silvesterzeit vorliegen“, erklärt Struckmeyer. Der Blick, das Gefühl eines Einsiedlers mit hohem Komfort, die Stille, die Geräusche – das alles begeistere die Gäste.

Von RND/ Martina Steffen/dpa