Baumschäden nahmen 2021 zu: Wäldern in Niedersachsen geht es schlechter

Die Trockenheit der beiden Jahre 2018 und 2019 sowie der Borkenkäferbefall haben Niedersachens Wäldern derart zugesetzt, dass 40.000 Hektar Freiflächen entstanden sind, wo früher Fichtenwälder standen. Auch das eher nasse Jahr 2021 machte die Schäden nicht vergessen – im Gegenteil: Sie stiegen noch um 4,1 Prozent. So steht es im Waldzustandsbericht für das Jahr 2021, dem das Agrarministerium am Donnerstag veröffentlichte. Er informiert über die Schäden des Gesamtwaldes in Niedersachsen.

2018 begann die fatale Entwicklung

„Der Waldzustandsbericht steht immer noch im Zeichen der Auswirkungen der Wetterextreme auf unseren niedersächsischen Wald. Obwohl die Bäume gegenüber den Vorjahren besser mit Wasser versorgt waren, sind die Schäden 2021 weiterhin hoch“, kommentierte die niedersächsische Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) den neuen Bericht.

Mit Sturmschäden, Trockenstress und Insektenbefall habe 2018 eine Entwicklung der Schäden in den Wäldern eingesetzt, wie sie seit Jahrzehnten nicht beobachtet worden sei. Insbesondere die hohen Absterbe- und Ausfallraten der Fichte hätten das Ausmaß der Schäden deutlich gemacht. So seien die Baumkronen so ausgelichtet wie seit 1984 nicht mehr.

„Diese Entwicklungen machen deutlich, wie sehr der Wald unter den Folgen des Klimawandels leidet. Gleichzeitig leisten Waldökosysteme einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Sie speichern Kohlenstoff, nehmen Niederschläge auf und kühlen ihre Umgebung. Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel und die nachhaltige Sicherung der Waldfunktionen stellen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar“, erklärte die Agrarministerin.

Zusätzliche Mittel für Klimafolgenforschung

Der Zustandsbericht wird jedes Jahr von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) in Göttingen erhoben. Otte-Kinast kündigte an, in den nächsten Jahren 2 Millionen Euro zusätzliche Mittel in die Klimafolgenerforschung zu geben. „Waldbesitzer und Förster sind auf die Waldforschung in Göttingen angewiesen – und sie wissen, was sie an der Versuchsanstalt haben.“ Die Einrichtung ist eine gemeinsame Forschungsstätte der Länder Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der NW-FVA in Göttingen betreiben das forstliche Umweltmonitoring für ein Viertel der deutschen Waldfläche.

Von Michael B. Berger