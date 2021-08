Hannover

Die Arbeiten an der Turbobaustelle auf der A2 zwischen Hämelerwald und Peine in Richtung Berlin sind abgeschlossen. Seit Montagmittag ist die Strecke wieder freigegeben. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Damit endeten die Arbeiten sechs Stunden früher als geplant, ursprünglich war die Freigabe erst für 18 Uhr am Montag angesetzt.

Etwa 56.000 Quadratmeter offenporiger Asphalt sowie 40.000 Quadratmeter Binderschicht wurden auf dem gut vier Kilometer langen Abschnitt erneuert. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 300 Maschinen waren rund um die Uhr im Einsatz. Am Donnerstagabend um 18 Uhr hatten die Arbeiten begonnen.

2020 wurde die A-2-Fahrbahn (3,7 Kilometer) zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und Bothfeld in Richtung Dortmund in 87 statt 88 Stunden erneuert. Sogar 17 Stunden früher fertig war die Turbobaustelle im Juli zwischen dem Rastplatz Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld.

Von Manuel Behrens