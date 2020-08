Hannover

Ferienzeit ist Stauzeit – auch während der Corona-Pandemie. Viele fahren in diesem Jahr Richtung Nord- und Ostsee oder in den Harz und nach Bayern, statt in die Ferne zu fliegen. Besonders auf der Autobahn 7 müssen sich Reisende wie Pendler wegen kilometerlanger Baustellen oft lange gedulden. Auch am Dienstag war es wieder soweit, es staute sich zwischen Mellendorf und Berkhof (Region Hannover). Die Arbeiten werden noch Monate dauern, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage bestätigte.

„Die allermeisten unserer Baumaßnahmen auf der A 7 liegen im Zeitplan“, sagte Sprecher Jens-Thilo Schulze. Der allerdings zieht sich über lange Zeit. So soll die Grunderneuerung der Fahrbahn Richtung Hannover zwischen der Rastanlage Allertal und dem Parkplatz Osterriehe nördlich von Mellendorf voraussichtlich Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein. Das gilt auch für die Erneuerung der Fahrbahn zwischen Soltau-Ost und Bispingen in Richtung Hamburg.

Ausbau bei Salzgitter dauert länger

Der Umbau des Autobahndreiecks Salzgitter wird nach Einschätzung der Behörde voraussichtlich Ende Dezember beendet sein. Der sechsstreifige Ausbau vom Autobahndreieck Salzgitter bis nördlich der Wöhlertalbrücke verzögert sich dagegen von ursprünglich Mitte dieses Jahres auf Ende Januar 2021. „Grund sind notwendige Umplanungen durch Abweichungen des Baugrundes und Schwierigkeiten im Bauablauf“, erläutert Schulze.

Während der Pandemie wurde an den Autobahnen weiter gebaut. Lieferschwierigkeiten beim Material, wie in anderen Teilen der Baubranche, gab es dort nach Einschätzung der Landesbehörde nicht. „Coronabedingte Verzögerungen konnten wir bislang nicht feststellen“, sagt Schulze. Dass es wegen Homeoffice und Kurzarbeit gleichzeitig weniger Verkehr und damit weniger Staus auf den Autobahnen gab, habe die Arbeiten aber auch nicht beschleunigt.

Weniger Verkehr als vor Corona

Wie die Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelt hat, steigt der Verkehr seit Ostern bundesweit wieder deutlich an. „Er ist aber noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Level“, sagt Karsten Bußmann von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region Hannover. Gerade jetzt in den Ferien sind wieder Staus an der Tagesordnung. Als besonders neuralgische Punkte haben die Verkehrslenker die Dauerbaustellen bei Northeim-Nord und nördlich vom Dreieck Salzgitter ausgemacht. Der sechsspurige Ausbau bei Northeim soll bis Ende 2022 dauern. Unter anderem schwierige Bodenverhältnisse und archäologische Funde machten den Planern des privaten Betreibers Via Niedersachsen einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten eigentlich mit einem Abschluss bis Ende 2021 gerechnet.

Fast jeden Tag Stau bei Mellendorf

Am angespanntesten ist die Lage zwischen Mellendorf und der Raststätte Allertal. Auf dem fast 15 Kilometer langen Abschnitt wird der Verkehr auf zwei schmalen Spuren Richtung Norden geführt, während die Fahrbahn auf der anderen Seite erneuert wird. Dort gibt es in diesem Jahr drei Spuren, die ebenfalls schmal sind – im vergangenen Jahr war es anders herum. Als Höchstgeschwindigkeit ist jeweils Tempo 60 vorgegeben. Es kam in der Baustelle schon zu mehreren tödlichen Unfällen, vor allem mit Lastwagen.

Die Fahrzeuge stauen sich häufig auch auf den Umleitungen der Autobahn 7. Quelle: Frank Walter (Archiv)

„Die Lastwagen stauen sich dort fast jeden Tag“, berichtet Bußmann. Auch Autofahrer müssen sich häufig in stockenden Verkehr einreihen oder sogar stehen bleiben. Eine klare Umleitungsempfehlung gibt es nicht. Die parallel verlaufende Landesstraße 190, die durch viele Dörfer führt, ist oft überlastet und bietet dann keine Zeitersparnis. „Ab sechs, sieben Kilometer Stau auf der Autobahn kann sich der Umweg lohnen“, heißt es bei der Verkehrsmanagementzentrale. Der ADAC rät sogar, erst ab zehn Kilometer Stau von der Autobahn abzufahren.

Von Gabriele Schulte