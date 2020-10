Hannover

Die Beherbergungsverbote innerhalb Deutschlands für Reisende aus Corona-Risikogebieten stoßen zunehmend auf Kritik. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) Niedersachsen warnt vor katastrophalen Folgen für die Betriebe. Der Verband unterstützt einen Hotelier aus dem Harz bei einer Klage gegen das Land. Ärzte befürchten zudem, dass eine große Nachfrage von Reisewilligen nach Corona-Tests die Kapazitäten in Testzentren und bei Hausärzten unnötig blockiert.

„Es ist eine einzige Katastrophe“, sagte Dehoga-Landesgeschäftsführerin Renate Mitulla der HAZ. Sie berichtete von einer „ Stornowelle“, die auf große Verunsicherung zurückzuführen sei. „Die Leute sagen auch Geschäftsreisen, Tagungen und andere Veranstaltungen ab, die eigentlich stattfinden dürften“, berichtete sie – und das obwohl sie die Stornokosten dann selbst tragen müssten.

„Eine Katastrophe“: Renate Mitulla, Dehoga-Landesgeschäftsführerin. Quelle: Dehoga

Das bestätigte auch Kirsten Jordan von der Dehoga Hannover. Nach Ansicht des Gaststättenverbandes droht eine riesige Pleitewelle. Die von der Landesregierung angekündigten kurzfristigen Hilfen von bis zu 10 Millionen Euro würden bei Weitem nicht ausreichen. Der Städtetourismus habe ohnehin erst weniger als 20 Prozent des Üblichen erreicht, sagte Hans Christian Nolte von Hannover Marketing und Tourismus. „Wir waren gerade dabei, uns auf ganz niedrigem Niveau zu steigern.“

28 Regionen sind jetzt Risikogebiet

Niedersachsen hatte sich am Freitag der Mehrzahl der Bundesländer angeschlossen, die eine touristische Beherbergung von Reisenden aus deutschen Corona-Risikogebieten verbieten. Die Zahl der vom Verbot betroffenen Städte und Kreise wurde am Montag von zwölf auf 28 Regionen ausgeweitet. Darunter sind die Großstädte Bremen, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, aber auch Regionen im Westen Niedersachsens. Wer von dort kommt und in Niedersachsen Urlaub machen will, benötigt einen negativen Corona-Test, der höchstens zwei Tage alt ist.

Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen und Campingstellplätzen müssen über täglich aktualisierte Listen herausfinden, welche Gäste aus einem Risikogebiet anreisen wollen, sonst droht ein Bußgeld. Bei Buchungen über Portale liegen ihnen die Adressen allerdings oft gar nicht vor. „Die Kritik an der Kurzfristigkeit können wir nachvollziehen“, sagte ein Sprecher von Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD). Das Land habe sich trotz Bedenken dem Beherbergungsverbot angeschlossen, um nicht verstärkt Touristen aus Risikogebieten anzuziehen.

Größere Angst vor Shutdown

Die Reiseregelungen treffen in der Ferienzeit besonders die Urlaubsregionen an der Küste, im Harz und in der Heide. Die Tourismusverbände vor Ort berichten von etlichen Stornierungen. Die Lüneburger Heide sei ursprünglich sogar besser gebucht gewesen als im Vorjahr, sagte Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Nun breche ein erheblicher Teil weg, obwohl es nicht einmal während der Hochsaison zur Heideblüte Corona-Fälle gegeben habe. „Wir verstehen nicht, wieso private Hochzeitsfeiern dazu führen, dass jetzt der Tourismus bestraft wird.“

Auch auf den Inseln sind unerwartet einige Wohnungen frei. „Ein Teil unserer Gäste reist aber schon mit Corona-Negativ-Test an“, sagte der Bürgermeister von Juist, Tjark Goerges. Die Regelung könne dazu beitragen, dass es auf der Insel weiterhin keinen Corona-Fall gibt. Auch Niedersachsens Tourismusverband zeigte Verständnis für das Beherbergungsverbot. Die Regeln seien für die Betriebe und Reisenden zwar nervig, sagte der Vorsitzende Sven Ambrosy. Noch größer sei aber die Angst vor einem neuen Shutdown der Urlaubsregionen, also weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. „Das halten unsere Unternehmen nicht mehr aus“, sagte Ambrosy, Der Verband wünsche sich jedoch bundeseinheitliche Regelungen.

Kritik an Belastung von Ärzten

Nicht nur die Tourismusbranche bezweifelt allerdings, dass die derzeitigen Reisebeschränkungen der meisten Bundesländer ein wirksamer Weg gegen eine Corona-Ausbreitung sind. Die Hotels mit ihren Hygienekonzepten gehörten nicht zu den Verbreitungsorten des Virus, meint etwa der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Mit einer so unnötigen Regelung riskiere man die Unterstützung der Bevölkerung für diejenigen Regeln zu verlieren, die sinnvoll und wichtig seien. Kritik gibt es auch in der Ärzteschaft. „Corona-Test für Reisende ohne Symptome binden Kapazitäten von Arztpraxen und Laboren, die an anderer Stelle gebraucht werden“, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Von Gabriele Schulte