Wer keine Auffrischungsimpfung (Booster) hat und als Kontaktperson von Corona-Infizierten in Quarantäne muss, soll dafür kein Geld mehr für den Verdienstausfall bekommen. „Das muss kommen, und mir persönlich schwebt da der 1. März als Stichtag vor“, sagte SPD-Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Sie verwies darauf, dass Kontaktpersonen mit einer Auffrischungsimpfung eine Quarantäne vermeiden könnten. Behrens sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, sie habe hierzu einen Austausch in der Gesundheitsministerkonferenz angeregt.

„In jedem Dorf bekommen Sie relativ schnell einen Impftermin. Vor diesem Hintergrund können wir es den Steuerzahlern, der Allgemeinheit also, aus meiner Sicht nicht länger zumuten, Zahlungen für Kontaktpersonen in Quarantäne zu schultern, obwohl diese mit einer Booster-Impfung hätten vermieden werden können“, sagte Behrens. Wer an Corona erkranke, solle aber weiterhin die Lohnfortzahlung bekommen - unabhängig vom Impfstatus.

Gewerkschaft spricht von Bestrafung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte den Vorstoß. Der Vorschlag der Ministerin gleiche einer Bestrafung großer Teile der Bevölkerung, sagte Niedersachsens DGB-Vorsitzender Mehrdad Payandeh. „Es wird hier zu scharf geschossen - doppelt Geimpfte dürfen nicht mit Ungeimpften gleichgesetzt werden.“ Das Infektionsschutzgesetz sehe einen Entschädigungsanspruch auch für nicht geboosterte Menschen vor. Andere Interpretationen des Gesetzes seien „weder haltbar noch gesundheitspolitisch geboten“.

Die Grünen sprachen gegen eine pauschale Regelung für alle Betroffenen aus. Sie erwarte eine „Staffelung und Differenzierung“ bei den Lohnersatzleistungen, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz der HAZ.

Erleichterung für zweifach Geimpfte

Behrens kündigte zudem am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags an, dass die Corona-Testpflicht nach der 2Gplus-Regel in Niedersachsen mit der neuen Corona-Verordnung auch für Menschen entfällt, die in den vergangenen 90 Tagen ihre zweite Impfung erhalten haben. Auch Genesene, deren Infektion zwischen 28 und 90 Tage zurückliegt, müssen sich den Plänen zufolge demnächst nicht mehr zusätzlich testen. Bisher gilt die Ausnahme nur für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung oder eine nach den ersten beiden Impfungen durchgemachte Infektion nachweisen können.

