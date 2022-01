Hannover

Angesichts zunehmender Kritik an der vom 15. März an geltenden Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeheimen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Einrichtungen eindringlich aufgefordert, noch einmal bei ihren Mitarbeitern für die Impfung zu werben. Kritik kommt aus Kliniken und dem Pflegebereich, aber auch von den Kommunen.

Behrens: Einrichtungen müssen für Impfung werben

„Die Impfquoten sind im Bereich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nach den Rückmeldungen, die wir erhalten, überdurchschnittlich hoch“, sagte Behrens der HAZ. Daher dürften nur „im absoluten Ausnahmefall“ Schwierigkeiten bei der Akutversorgung von Patienten oder Pflegebedürftigen drohen. „Alle betroffenen Einrichtungen sollten jetzt unbedingt die Zeit nutzen, noch einmal sehr nachdrücklich bei ihren Beschäftigten für die Impfung zu werben“, sagte die SPD-Politikerin. Für die, die sich nicht überzeugen ließen, müsse man Lösungen finden. „Entscheidend ist, den Gesundheits- und Infektionsschutz sicherzustellen.“

Zuvor hatte mehrere Interessenverbände Änderungen bei der Impfpflicht oder gar eine Verschiebung gefordert. Der Deutsche Pflegerat warnte vor einer Kündigungswelle, die die Versorgung von Pflegebedürftigen gefährden könnte. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz monierte, dass genaue Daten über die Impfquote in der Pflege fehlten. Der Deutsche Städtetag kritisierte unklare Auswirkungen auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden.

Impfen oder infizieren: Plakataktion der niedersächsischen Landesregierung. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Asklepios Kliniken kritisieren Datenschutz

Überdies sind nicht alle Krankenhäuser mit dem Vorhaben einverstanden. So beanstanden die Asklepios Harzkliniken in Goslar, dass der Datenschutz Gespräche mit ungeimpften Mitarbeitern unmöglich mache. Das wichtige Anliegen der Impfungen werde „von Datenschutzbedenken torpediert“, kritisierte der Vorstandsvorsitzende der Asklepios Kliniken in Deutschland, Kai Hankeln, nach HAZ-Informationen in einem Schreiben an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Demnach lasse der Datenschutz es nicht zu, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach Erhebung des Impfstatus zu Gesprächen einzuladen. Krankenhausbetreiber müssten zuverlässige Dienstpläne erstellen können. „Gelingt das nicht, könnten bestimmte sensible Bereiche nicht ausreichend oder im Falle von einzelnen Diensten gar nicht besetzt sein“, so Hankeln.

Nach dem Infektionsschutzgesetz dürfen Arbeitgeber sich von ihren Beschäftigten einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen lassen, die Einladung nicht geimpfter Mitarbeiter zu einem Beratungsgespräch ist demnach aber nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder. Die Kliniken in der Region Hannover sehen wegen der hohen Impfquoten hier allerdings eher kein Problem und wenig Handlungsbedarf. Auch eine Kündigungswelle wird allgemein nicht befürchtet.

Landkreise fürchten Aufwand bei Kontrollen

Die niedersächsischen Landkreise fürchten durch die entsprechenden Kontrollen der Impfpflicht noch mehr Arbeit für die Gesundheitsämter. Besonders aufwendig werde es für die Mitarbeiter, wenn sie Nachweise von ungeimpften Pflegekräften prüfen müssen, sagte Hamelns Landrat Dirk Adomat (SPD) dem NDR. Das könnten die Ämter nicht leisten. „Was, wenn dann auch noch geklagt wird?“, fragte Adomat. Die Landkreise fürchten angesichts des Fachkräftemangel auch um den Betrieb von Seniorenheimen und Kliniken.

„Schwierigkeiten nur im absoluten Ausnahmefall“: Das Sozialministerium fordert von Krankenhäusern, beim Personal intensiv für die Impfung zu werben. Quelle: Fabian Strauch/ dpa (Archiv)

Behrens betonte, dass Arbeitgeber in den betroffenen Bereichen die Möglichkeit und auch den klaren Auftrag hätten, auf ihre Beschäftigten zuzugehen und sie über die Notwendigkeit und die Vorteile der Impfung zu informieren. Die Krankenhäuser seien zudem in der Lage, selbst Impfstoff zu bestellen, Impfungen durchzuführen und sie an das Robert-Koch-Institut zu melden. Entsprechende Impf- oder Beratungsangebote könnten an alle Beschäftigten gerichtet werden.

Lauterbach gegen Verschiebung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich bereits am Freitag deutlich gegen eine Verschiebung der Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen ausgesprochen. „Das kommt für uns nicht in Frage. Das Gesetz gilt“, sagte Lauterbach der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Von Marco Seng