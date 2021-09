Hannover

Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen kommt es bei der Wahl zum Regionspräsidenten und einigen Bürgermeisterwahlen in Hannovers Umland zur Stichwahl. Die Stichwahlen fallen gemeinsam mit der Bundestagswahl auf den 26. September. Bürger, die ihre Wahlbenachrichtigung bei der ersten Runde abgegeben haben oder sie weggeschmissen haben, brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn ein Ausweisdokument reiche aus, um am 26. September wählen zu können, sagt Dennis Dix, Sprecher der Stadt Hannover.

„Die Wahlbenachrichtigungs-Karte ist eher nur eine Information“, so Dix weiter. Es werden für die Stichwahlen keine neuen Wahlbenachrichtigungs-Karten verschickt, da die Informationen für die Stichwahl bereits auf der Wahlbenachrichtigungs-Karte für die erste Wahlrunde gedruckt worden seien. Wer sich nicht sicher ist, in welchem Wahllokal er wählen soll, kann sich im Internet etwa auf der Seite www.hannover.de unter dem Suchbegriff „Wahlraum“ darüber informieren.

Lesen Sie auch Briefwahl bei der Bundestagswahl: So wird sie in Hannover beantragt

Auch Briefwahl ohne Benachrichtigungskarte möglich

Auch die Anmeldung zur Briefwahl ist für Bürger ohne Wahlbenachrichtigung möglich. Allerdings können Briefwähler, die ihre Benachrichtigungs-Karte nicht mehr haben, folgerichtig weder per QR-Code noch auf postalischem Wege die Briefwahlunterlagen anfordern. Stattdessen können Bürger aber online auf der Seite www.wahlen-hannover.de oder per E-Mail an briefwahl@hannover-stadt.de sich für die Briefwahl anmelden.

Zudem können Bürger persönlich zu den Briefwahlstellen hingehen und sich für die Briefwahl zur Stichwahl anmelden. Auch hier reicht der Personalausweis als Ausweisdokument aus. In der Stadt Hannover sind die beiden Briefwahlstellen im Bürgersaal des Neuen Rathauses, Trammplatz 2, und im Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahltag um 18 Uhr vorliegen.

Von Jonathan Josten