Bergbauexperten stoßen auf alten Stollen im Harz

Clausthal-Zellerfeld

Bei der Sanierung des Schachts Silberkrone in Clausthal-Zellerfeld haben Bergbauexperten den in der Nähe vermuteten Johannesstollen gefunden. Zwar hätten die Fachleute bereits zuvor gewusst, dass der Wasserlösungsstollen sich in der Region befindet, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Mittwoch mit. Die genaue Stelle des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Stollen sei aber unbekannt gewesen.

Der Stollen sei in einem so guten Zustand, dass nun weitere Arbeiten dort getätigt werden könnten, sagte ein LBEG-Sprecher. So könnten etwa alte Hölzer möglicherweise genaue Auskunft darüber geben, zu welcher Zeit Menschen dort unterwegs waren. Genaue Erkenntnisse über den Stollen will das LBEG am kommenden Mittwoch bekanntgeben.

Von Khang Nguyen