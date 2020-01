Bergen-Belsen

Auch in niedersächsischen Gedenkstätten, die sich mit der NS-Geschichte befassen, spüren die Mitarbeiter eine Veränderung der politischen Lage, die unter anderem mit dem Erstarken der AfD zu tun hat. „Seit drei, vier Jahren merken wir, dass sich die Grenzen des Sagbaren nach rechts verschoben haben“, sagt Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, im Gespräch mit der HAZ. So seien bei Führungen von Schulklassen durch die Gedenkstätte Bergen-Belsen Nachfragen zu erleben, die „politisch angespitzt“ seien und die Bildungsarbeit an den Gedenkorten infrage stellten.

Zahlen der NS-Opfer werden angezweifelt

Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, beobachtet eine Verschiebung des Blickwinkels nach rechts – auch bei manchen jüngeren Besuchern. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Lehrer mit AfD-Parteibuch hat offenbar angestachelt

Zum Beispiel seien vor Kurzem beim Besuch einer Schulklasse aus Osnabrück gleich mehrere Schüler aufgefallen, die mit derartigen sogenannten Signalfragen die Betreuer provozieren wollten, sodass die begleitende Lehrerin schon etwas irritiert war. Wie sich später herausstellte, war sie nur für einen Kollegen eingesprungen, der ein AfD-Mann sei. „Der hat die Jugendlichen offenbar angestachelt, mit bestimmten Fragen zu provozieren.“ Solche Vorfälle habe es zwar immer gegeben, „aber nicht in diesem Ausmaß“, sagt Wagner, der seit 2014 die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten leitet. Der Historiker führt ein derartiges Infragestellen der Konzeption der Gedenkstättenarbeit auch auf das Erstarken der AfD und rechtsextremer Gedanken in der Bundesrepublik zurück. Umso nötiger sei es daher, dass sich die Gedenkstättenarbeit selber modernisiere, denn auch unter den Experten mache sich ein Unbehagen an einer ritualisierten „Erinnerungsarbeit“ breit, die mit pathoshaften Formeln arbeite.

Gegen eine „Wohlfühl-Erinnerungskultur“

Im April wird mit einer Feier an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren erinnert. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Vorbereitungen für 75-Jahr-Feier der Befreiung

Im Jahr 2020 steht für Bergen-Belsen wie auch für andere KZ-Gedenkstätten ein Großereignis an: Die 75-Jahr-Feier zur Befreiung des Lagers, die am 15. April 1945 geschah. Doch dieser Akt war noch nicht das Ende der Geschichte Bergen-Belsens. Zwischen Juni 1945 und 1950 wurde um ein Nothospital in Bergen-Belsen ein großes Camp für sogenannte Displaced Persons ( DP) eingerichtet – für entwurzelte Flüchtlinge, die noch keine Aufnahme in anderen Staaten fanden. Etwa 50 der 300 Gäste aus dem Ausland, die zu der 75-Jahr-Feier von der Gedenkstätten-Stiftung eingeladen worden sind, haben in dem Camp gelebt. Eine Ausstellung mit dem Titel „Befreit. Und dann?“ wird die Wege der Überlebenden nach der Befreiung darstellen. Sie soll ab Mitte April im niedersächsischen Landtag zu sehen sein.

