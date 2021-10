xxx

Immer mehr Hochbetagte sollen unbestätigten Meldungen zufolge sich entschließen, den hiesigen Niederungen und Pflegestufen durch einen Flug ins All zu entkommen, wie es jetzt „Star-Trek“-Kommandant Käpt’n Kirk vorgemacht hat. Tränen soll der 90-Jährige in den Augen gehabt haben, der im TV mit dem „Raumschiff Enterprise“ immer wieder in die unendlichen Weiten der Galaxien aufgebrochen ist und sich diese Woche endlich real ins Universums schießen ließ. Das sollte jeder einmal machen, befand William Shatner nach seinem Ausflug. Das müsse jeder einmal sehen. Dieses unbeschreibliche Dunkel. Alles schwarz wie die Nacht. Shatner alias Kirk musste für seinen Kurzraketenflug übrigens nichts bezahlen. Weltruhm scheint keine üble Sache. Und zahlt sich irgendwann sogar aus.

Das Sein und das Nichts – von oben betrachtet

Wir sind gespannt, wann Flüge ins All endlich zu einem bezahlbaren Massenartikel werden und wann die Meyer-Werft beim Kreuzfahrtgeschäft mit dem Nichts einsteigt. Es bleibt allerdings die Frage, wann die Elektromobilität dank Mister Spocks Hilfe so weit ausgereift sein wird, dass man sich mit nachhaltigen, nicht fossilen Energieträgern in die Schwerelosigkeit torpedieren lassen kann – in einen Zustand, der laut William Shatner einmalig und imstande sein soll, kurze, aber heftige Emotionen auszulösen. Das Sein und das Nichts sind an und für sich betrachtet feine Sachen. Besonders wenn man die Sache von oben betrachtet.

Ob es im All auch zu Wolfsbegegnungen kommt, von denen in Niedersachsen immer häufiger berichtet wird? Da Wölfe sich wie Wildschweine immer stärker zu Kulturfolgern entwickeln, die auch schon mal durch Fußgängerzonen oder städtische Parks traben, wollen wir das generell nicht ausschließen, zumal man in der Politik wie im All grundsätzlich nichts ausschließen sollte. Immerhin: Im Hermann-Löns-Park in Hannover, einer laut Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies schon ziemlich urbanen Lage, soll es doch nicht zu Wolfsbegegnungen gekommen sein, obwohl Menschen behauptet haben, dort eines Wolfes ansichtig geworden zu sein.

Und was wird aus dem Weihnachtsbraten?

Eine der kulturell begrüßenswerten Nebenwirkungen der Corona-Pandemie war die Absage von Straßenkarnevalsumzügen in Norddeutschland. Doch im kommenden Jahr werde in Damme im Landkreis Vechta wieder Karneval gefeiert werden, aber nur nach der 2-G-Regelung, also gerüttelt und geschüttelt. Innerhalb fester Formationen sollen auch Abstandsregelungen und Maskenzwang fallen, hieß es bei der örtlichen Karnevalsgesellschaft. Alle Karnevalisten versicherten, dass sie entweder geimpft oder genesen seien. Von was auch immer.

Wo wir beim Genuss sind: Die British Meat Processors Association, die Vereinigung der Fleischproduzenten, hat davor gewarnt, dass in diesem Jahr in GB das Weihnachtsessen ausfallen könnte, sofern es sich um Fleischliches handelt. Der Grund sei der Mangel an Schlachtern, die wegen des Brexits die Insel verlassen hätten. Während Premier Boris Johnson wegen des Mangels an Benzin, der durch einen Mangel an Öllasterfahrern entstanden ist, schon das Militär einsetzt, ist unklar, wie er die Krise an der Fleischtheke beheben wird. Selbst Schuld.

Von Michael B. Berger