Hannover

Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der Autobahn 7 zwischen Berkhof und Schwarmstedt in Fahrtrichtung Hamburg ereignet: Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Transporter vom Typ Sprinter auf einen Sattelzug aufgefahren. Eine Person wurde dabei eingeklemmt und tödlich verletzt. Nähere Angaben zum Unfallhergang gibt es bisher nicht.

Die A7 war in Fahrtrichtung Hamburg etwa zwei Stunden lang gesperrt, mittlerweile ist eine Fahrspur wieder frei. Der Stau ist dennoch zwölf Kilometer lang: Das hat Auswirkungen bis in die Region Hannover zurück. Viele Autofahrer fahren bereits in Großburgwedel von der A7 ab – was zu Staus dort führt. Auch in der Wedemark kommen Autofahrer kaum mehr voran, weil die Umleitungsstrecke über Gailhof, Mellendorf und Lindwedel überlastet ist.

Von RND/sbü