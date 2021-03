Berne: Tödliche Messerattacke auf Frau - 31-Jähriger in U-Haft

Berne

Eine 30-Jährige ist in einem Mehrfamilienhaus in Berne (Landkreis Wesermarsch) durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Bekannter von ihr sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Die Frau war gegen 5.00 Uhr morgens von der Polizei tot in der Wohnung entdeckt worden. Zuvor hatte der 31-Jährige bei der Polizei telefonisch gemeldet, dass er seine Bekannte getötet habe. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Auslöser für Streit noch unbekannt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die beiden den Abend miteinander verbracht und in einem Gespräch war es dann zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.

Weswegen die beiden in Streit gerieten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagabend. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen dauerten an.

