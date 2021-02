Handeloh

„Noch mal!“, ruft der Junge, als er unten ankommt. Die Wangen rot, die Augen strahlend: Das Kind rennt gleich wieder hoch auf den Berg, vorbei an Wacholder und aus dem Schnee ragenden Heidesträuchern. Wo ansonsten der Heidschnucken-Wanderweg entlangführt, ist in diesem Winter eine Rodelbahn entstanden. Hunderte spielen hier Winterurlaub, mit Schlitten und Ski. Dazu gehört auch: Besucher haben Holzpfähle abgesägt, um besser den Berg runterzukommen. Mitten in der Lüneburger Heide.

Sonnabend, Mittagszeit: Der Parkplatz am Büsenbachtal bei Handeloh ist voll, sämtliche Straßen in dem kleinen Dorf sind zugeparkt. Männer, Frauen und Kinder machen sich von hier aus auf zum Pferdekopf – im Sommer knapp 80 Meter hoher Aussichtspunkt über das romantische Heideidyll mit Schnucken und Schäfer, in diesem Winter Rodelbahn und Skipiste. Doch eines hat die Schlittenfahrer offensichtlich gestört: die Holzplanken und Pfosten, die als Begrenzung der Wege dienen sollen. Kurzerhand packten Unbekannte am ersten Februar-Wochenende die Säge aus und sorgten für freie Fahrt.

„Das Rodeln schadet der Vegetation“

„Das sind erhebliche Auswüchse“, kommentiert Detlef Gumz das, was gerade im Landschaftsschutzgebiet Büsenbachtal passiert. Gumz leitet die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis Harburg, zu dem das Tal gehört. „Wir freuen uns ja, dass die Menschen die heimische Natur entdecken. Aber viele nehmen sich Dinge heraus, die einfach respektlos sind.“

Zwar ist es hier im Landschaftsschutzgebiet – anders als im Naturschutzgebiet – nicht explizit verboten, die Wege zu verlassen. Aber: Heideflächen sind nach Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotope, die nicht erheblich beeinträchtig oder zerstört werden dürfen. Der Pferdekopf ist eine solche Heidefläche. Ein paar spielende Kinder können ihr nichts anhaben, wohl aber Hunderte Schlittenkufen. „Das Rodeln schadet der Vegetation“, sagt Hilke Feddersen, die Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide. „Die Heidesträucher brechen ab, und die Tiere unter der Vegetationsdecke werden in ihrer Winterstarre gestört.“ Sehen werde man die Schäden im nächsten Frühjahr.

Findlinge kurzerhand verlegt

Schon im Sommer war der romantische Fleck zum Hotspot geworden. Denn hier stimmt alles: Der Parkplatz ist direkt am Tal, es gibt sogar einen Regionalbahnhof, und dann ist da noch der Schafstall mit Café und Außer-Haus-Ausschank. „Durch die Erfahrungen im Sommer haben wir einiges für die Besucherlenkung getan“, sagt Gumz. An feuchten Stellen wurden sogar Bohlen ausgelegt, damit es sich besser gehen lässt. An anderen Orten wurde begrenzt: durch jene Holzpfähle zum Beispiel, die jetzt abgesägt wurden. Am Bach selbst legten Behördenmitarbeiter Findlinge und andere Steine aus, damit die Menschen das Ufer in Ruhe lassen. „Trotzdem kamen Väter mit Klappspaten.“ Das hat auch Feddersen beobachtet. „Manche haben die Findlinge kurzerhand verlegt, damit ihre Kinder besser baden konnten.“ Von den Hinterlassenschaften der Picknicks und Grillrunden ganz zu schweigen.

„Die Situation ist komplex“, sagt Feddersen. „Es liegt Schnee, alle möchten raus und sich bewegen, Spaß haben. Völlig verständlich! Da ist es sehr herausfordernd, den Naturschutz zu kommunizieren.“ So viele Besucher wie seit der Corona-Pandemie habe die Heide noch nie gesehen. „Darüber freuen wir uns natürlich. Aber der Druck ist wahnsinnig gewachsen. Es gibt das Betretungsrecht der freien Landschaft. Aber die Lüneburger Heide ist nun einmal keine Spielscheune.“

„Bitte mehr Respekt!“

Was es zur Folge haben kann, wenn die Menschen dort herumlaufen, mountainbiken, rodeln, Ski fahren oder ihre Hunde frei laufen lassen, wo sie es eigentlich nicht tun sollen, erklärt Marc Sander. „Birkhühner, Hasen, Rebhühner: Alle haben Stress. Und besonders jetzt zur Lammzeit bedeuten Hunde eine große Gefahr für unsere Schnucken, wenn sie in die Herden laufen. Wenn die tragenden Tiere Stress bekommen, steigt die Anzahl der Totgeburten.“ Weil seit vorigem Jahr viele Menschen zum ersten Mal die Lüneburger Heide besuchten, wüssten sie eben über die Regeln dort nicht Bescheid, sagt der kaufmännische Leiter des Vereins Naturschutzpark Lüneburger Heide. „Eigentlich hatten wir in den vergangenen Jahren versucht, Schranken und Schilder zurückzubauen. Wir wollten weniger Wege mit Pfählen und Stangen einfrieden.“ Nun scheine eher das Gegenteil wieder nötig zu werden.

Im Büsenbachtal will der Landkreis die abgesägten Holzpfähle erst dann ersetzen, wenn der Schnee weg ist. Vorher würden sie „sicher wieder zerstört“, sagt Gumz. Und für den Sommer werde man wohl ähnlich wie anderswo in der Lüneburger Heide um ein Rangerkonzept nicht herumkommen, meint der Behördenleiter. Einfach umzusetzen sein werde das allerdings nicht. „Die Ranger müssen psychologisch geschult sein, sehr viel Fingerspitzengefühl besitzen und auch vieles ertragen können.“ Sein Appell lautet daher: „Bitte mehr Respekt! Nehmen Sie Rücksicht gegenüber dem Schäfer, der Natur und der Schöpfung.“

