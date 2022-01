Wolfsburg

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen mehrere Beschuldigte wegen eines dreisten Betruges. „Die Tatverdächtigen sollen gegen Zahlung von hohen Summen eine Beschäftigung bei VW in Wolfsburg angeboten haben“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andy Belke.

So sollen die Opfer 15.000 bis 20.000 Euro gezahlt haben, um eine Anstellung bei dem Autobauer zu ergattern. Für eine Ausbildungsstelle seien nach bisherigem Stand 3000 bis 10.000 Euro auf den Tisch gelegt worden. Die Ermittlungen richteten sich gegen maximal zehn Beschuldigte.

Mehr als 35 Leute zahlen für eine VW-Anstellung

Das Verfahren kam nach der Anzeige eines Geprellten am 15. September 2019 in Gang. Mehr als 35 Betrugsopfer soll es geben. Die Schadenssumme liegt laut Staatsanwaltschaft bei etwa 500.000 Euro. „Die rechtliche Einordung des Tatgeschehens ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt Belke. So sei die Frage, ob ein banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorliege, noch offen.

Die Beschuldigten sollen Personen, die angeblich bei VW in der Personalabteilung arbeiteten, erfunden haben und sich auch als verantwortliche VW-Beschäftigte ausgegeben haben. „Es wurden auch gefälschte Anstellungsverträge erstellt“, sagt Belke. Die Kunde über den Jobverkauf habe sich über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet – also eher in privaten Kreisen. Die Ermittlungen beschränken sich ausschließlich auf Wolfsburg. „Es gibt keine Hinweise, dass die Betrugsmasche in anderen Städten stattgefunden hat“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Auch gegen die Opfer wird ermittelt

Ob sich die Opfer schuldig gemacht haben, werde derzeit geprüft, sagt der Staatsanwalt. Paragraf 299 des Strafgesetzbuches stellt auch die „Bestechung im geschäftlichen Verkehr“ unter Strafe. Wer also einem Mitarbeiter Geld gibt und sich davon einen Vorteil verspricht, muss mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe rechnen. Aber wie sieht es aus, wenn man auf jemanden hereingefallen ist, der gar nicht in dem betreffenden Unternehmen arbeitet?

Im Zuge der Ermittlungen habe es Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen von Beschuldigten gegeben. „Ein Ende der Ermittlungen ist derzeit noch nicht absehbar“, sagt Staatsanwalt Belke. Bereits vor einiger Zeit hatte diese Zeitung bei dem Unternehmen nachgefragt. Dort zeigte man sich sehr überrascht von den Ermittlungen. „Uns ist davon nichts bekannt“, sagte ein Konzernsprecher. Außerdem hängen Einstellungen bei VW nicht von einer Person ab.

Von Thomas Nagel