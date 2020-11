Polnische Firmen sollen jahrelang illegal ukrainische Pfleger nach Deutschland eingeschleust haben. Darüber hinaus beschäftigten sie die Arbeiter auch noch schwarz. Der Schaden beträgt laut Ermittlern 14 Millionen Euro. Am Mittwoch gab es eine bundesweite Razzia, auch Niedersachsen war betroffen.

14 Millionen Euro Schaden - Betrug bei häuslicher Pflege: Bundesweite Razzia auch in Niedersachsen

