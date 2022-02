Betrug über Ebay Kleinanzeigen: Verkäufer sollen Kreditkarten-Daten nennen

Hannover

Die Polizei Hanover und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnen vor einer neuen Betrugsmasche im Internet. Zuletzt häuften sich die Fälle, in denen Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen ihre Kreditkarten-Daten auf einer täuschend echt aussehenden Kundenservice-Seite eingeben sollten. Das Vorgehen der Täter: Sie geben sich als Kunden aus und behaupten, der Bezahlvorgang sei gescheitert. Allein in der Landeshauptstadt gab es seit November 30 Fälle.

Spuren führen in die Ukraine, nach Polen und Russland

Mitte Dezember wurde beispielsweise ein 51-Jähriger aus Kirchrode Opfer: „Er wollte Esszimmermöbel für 800 Euro verkaufen“, sagt Behördensprecherin Jessika Niemetz. Kurz darauf erhielt er einen Link per Messengerdienst und sollte über die angeblich sichere Seite seine Kartendaten eingeben. Unbemerkt wurden dann 500 Euro vom Konto abgebucht, Ermittlungen führten die Polizei letztlich zu einem 18-Jährigen in der Ukraine. Andere Spuren zeigten bereits Richtung Polen und Russland, die Ermittlungen dauern an.

Die Masche deckt sich mit LKA-Beobachtungen: „Der Verkäufer bekommt eine Nachricht, die den Anschein erwecken soll, vom Kleinanzeigenportal direkt zu stammen.“ Der Empfänger soll einen Link öffnen, um das Bezahlproblem zu lösen. Die folgende Webseite sieht dem Hilfebereich von Ebay Kleinanzeigen täuschend ähnlich. Im Formular wird der Verkäufer nach seinen Kreditkarten-Daten samt Kontrollziffer gefragt. Begründung: Nur so könne die Kaufsumme endgültig überwiesen werden. Die Polizei Hannover spricht auch von Fällen, in denen die IBAN-Nummern anzugeben war.

Ebay-Trickbetrüger starten sogar Livechat

Die Trickbetrüger fragen über eine täuschend echt aussehende Service-Seite nach den Kreditkarten-Daten ihrer Opfer. Parallel starten sie einen Livechat, der den Geschädigten sogar Hilfestellungen gibt, wenn etwas nicht funktioniert. Quelle: Christin Klose/dpa

Die Täter starten nach LKA-Angaben sogar auch einen Livechat auf der angeblichen Verkäuferschutz-Seite. „Der versucht offensichtlich, vom verwirrenden Verlauf der Eingabe und daraus resultierenden Zahlungen abzulenken.“ Die Betrüger reagieren dort auch auf Fehleingaben und leisten Hilfestellung beim Ausfüllen. „Alles erweckt den Anschein, vom echten Kleinanzeigenportal und dem zugehörigen Bezahldienst zu stammen.“

Das LKA berichtet, dass noch während der Dateneingabe Käufe unter anderen in US-Dollar und weißrussischen Rubel getätigt wurden. „Sogar die echten Bestätigungen der Bank, die den Kunden auffordern, die Zahlung zu verifizieren, werden im Livechat zunächst plausibel erklärt.“ Deshalb der LKA-Rat: Opfer sollten umgehend Kontakt zur eigenen Bank aufnehmen, die Zahlungen stoppen und die Kreditkarte sperren lassen.

Inzwischen zweite Masche aufgetaucht

Zuletzt verzeichnete das LKA sogar eine leicht abgewandelte Masche: Seit wenigen Tagen gaukeln die Täter Verkäufern vor, Kurierdienste wie UPS oder FedEx für das direkte Überbringen des Geldes engagiert zu haben. Dann meldet sich das angeblich beauftragte Unternehmen per gefälschter Mail und verlangt vom Opfer vorab eine Gebühr – beispielsweise über Guthabenkarten-Codes im Wert von 50 Euro. Die lösen die Betrüger dann ein, der Geschädigte bleibt auf den Kosten sitzen.

Von Peer Hellerling