Betrunkener Lkw-Fahrer mit 2,12 Promille in Lohne 

Lohne

Aufmerksame Mitarbeiter eines Unternehmens in Lohne im Landkreis Vechta haben am Mittwoch einen betrunkenen Lastwagenfahrer im Dienst bemerkt und der Polizei gemeldet. Diese habe gegen den 57-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet, teilten die Beamten mit. Der Mann war offensichtlich betrunken mit seinem Fahrzeug auf das Gelände der Firma gefahren. Er verließ das Gelände daraufhin zu Fuß. Eine Polizeistreife fand ihn anschließend in einer Gaststätte in Lohne. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Mann darf bis auf weiteres in Deutschland kein Fahrzeug führen. Zudem muss er 1000 Euro als Sicherheitsleistung zahlen.

Von RND/dpa