Betrunkenes Zwillingspaar stellt Polizei vor schwierige Aufgabe

Braunschweig

Ein betrunkenes Zwillingspaar stellt Polizisten in Braunschweig vor schwierige Ermittlungen. Einer der beiden 46 Jahre alten Männer kommt für eine Mofafahrt mit knapp 3 Promille in Betracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da sich bisher nicht klären ließ, wer so stark alkoholisiert von einem Schnellimbiss zur Wohnung fuhr, richtet sich der Verdacht gegen beide Brüder.

Eine Passantin hatte am vergangenen Freitag einen betrunkenen Mann bei der Polizei gemeldet, der von einem Imbiss wegfuhr. Das Nummernschild führte die Beamten zu einer Wohnung - als die Polizisten dort eintrafen, aßen die Männer gerade. Beide mussten pusten und hatten jeweils fast 3 Promille im Blut. Wer gefahren ist, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben. In einer ersten Befragung gaben die Brüder an, keiner von ihnen sei es gewesen.

Von RND/dpa