Celle

Zu den vielen Dingen, an denen Kirsten Traynor gerade arbeitet, gehört ein Kinderbuch. In „Leaving Home“ erzählt sie davon, wie ein Bienenschwarm eine neue Heimat findet. Im September soll das Buch in den USA erscheinen. Als Traynor das Projekt im vergangenen Jahr begonnen hat, hat sie selbst noch dort gelebt.

Wenn ein Bienenschwarm seinen Stock verlässt, sammelt er sich zunächst in einer Traube, meist auf einem Baum in der Nähe. Einige wenige Bienen fliegen von dort aus, um verschiedene Standorte für einen neuen Wohnsitz auszukundschaften. Nach einigen Stunden fliegt der Schwarm schließlich geschlossen und ohne weiteres Zögern zum besten der möglichen neuen Wohnorte. Die Insekten haben in der Zwischenzeit gemeinsam eine schlüssige Entscheidung getroffen. Eigentlich ein Wunder.

Eine überraschende Wahl

Ein kleines Wunder ist auch die neue Heimat, die Kirsten Traynor mitten in der Pandemie gefunden hat. Seit April ist die 40-Jährige Leiterin des Instituts für Bienenkunde in Celle. Für eine Führungsposition in einer deutschen Behörde ist Traynor, die 1981 in New York als Tochter eines deutschen Vaters und einer amerikanischen Mutter geboren wurde, eine zumindest exotische Wahl.

Das Herz der Imkerei: Am Bieneninstitut Celle werden alle deutschen Berufsimker ausgebildet und geprüft. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Das gilt wohl mehr noch für das traditionsreiche Bieneninstitut, das seit seiner Gründung 1927 so etwas wie das Herz des deutschen Imkereiwesens ist. Denn Traynor ist anders als die meisten Bienenexperten nicht schon mit den Insekten aufgewachsen. Studiert hat sie in den USA zunächst Anglistik. Irgendwann begann sie, sich für Wildblumen zu interessieren, und gewann bei einem Kurs zum Thema eine Bienenbeute – einen Kasten, in dem Imker Bienen halten. Drei Jahre später besaß sie 20 eigene Bienenvölker – und hatte ihr Lebensthema gefunden.

Zwischen Europa und den USA

Über das Humboldt-Stipendium, mit dem die Bundesregierung herausragenden Studierenden aus dem Ausland einen frei zu wählenden Deutschlandaufenthalt bietet, kam die junge Anglistin 2006 erstmals nach Celle: Als Forschungsprojekt wählte sie einen Vergleich zwischen der Imkerei in Europa und den USA – und als Ausgangspunkt dafür das Bieneninstitut, an dem sie 15 Monate lernen, forschen und schreiben konnte.

Zurück in den USA hängte Traynor die Sprachwissenschaft an den Nagel, schloss im Eilverfahren ein Biologiestudium ab und promovierte bei dem renommierten Genetiker und Bienenexperten Robert E. Page in Arizona. Danach forschte sie an Universitäten in Avignon und in Maryland und arbeitete als Wissenschaftsjournalistin, bevor sie 2018 mit einem weiteren Stipendium zurück nach Deutschland kam, diesmal an das renommierte Wissenschaftskolleg in Berlin.

International vernetzt: Kirsten Traynor bei einem Vortrag. Quelle: Privat

In Berlin lernte sie den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Beobachtungen im Bienenstock kennen und brachte Wissen und Erfahrung schließlich zurück nach Arizona. Dort arbeitete sie im Herbst vergangenen Jahres an der Universität, als ein Anruf aus Celle kam: Sie sei als Kandidatin für die Leitung des Bieneninstituts in der engeren Wahl – und möge sich nun bitte persönlich dort vorstellen. Eine Reise von Arizona nach Niedersachsen war in Zeiten des globalen Lockdowns ein fast unmögliches Unterfangen. Doch Traynor ließ sich von allen Hindernissen nicht abschrecken und bekam die Stelle – als erste Frau an der Spitze eines deutschen Bieneninstituts.

Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

Nun sitzt sie in Celle in einem kahlen Büro gegenüber von leeren Regalen – all ihre Bücher und viele persönlichen Dinge sind noch in Arizona. Die Pandemie hat einen richtigen Umzug bislang nicht zugelassen. Doch im neuen Job ist Traynor schon angekommen. Auch am Bieneninstitut heißt das derzeit vor allem, mit den Folgen von Corona umzugehen. Statt alle Fortbildungen abzusagen, die zu den wichtigsten Aufgaben in Celle gehören, hat sie sich schnell um digitale Ersatzlösungen bemüht: In der kommenden Woche bietet das Institut erstmals in seiner Geschichte einen Kurs online an.

„Man kann nicht jede einzelne Biene impfen“: Auch die Insekten haben derzeit mit aggressiven Viren zu kämpfen. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Für die neue Leiterin ist das ein Weg, der künftig weiter ausgebaut werden soll. „In den vergangenen 15 Jahren gab es einen Riesenwandel in der Imkerei“, sagt sie. Bienenhaltung boomt – und längst nicht mehr alle Hobbyimker und -imkerinnen seien an klassische Vereine mit guten Fortbildungsangeboten angebunden. Darauf müsse das Institut reagieren und verlässliche Informationen auch per Twitter oder YouTube verbreiten. Denn ihre wichtigste Aufgabe in Celle sieht Traynor darin, eine „Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis“ zu bauen.

Die Pandemie der Bienen

Das sei unter anderem nötig, um weiter den Herausforderungen begegnen zu können, die die Ausbreitung der Varroamilbe in Bienenvölkern mit sich bringe. Der Parasit beschädigt unter anderem den Panzer der Bienen und öffnet so die Tore für noch schlimmeren Befall: „Die Milbe ist ein Virenüberträger“, sagt Traynor. Ein Virus etwa deformiert die Flügel der Insekten bis zur Flugunfähigkeit – ein stark befallenes Volk muss deshalb sterben. Dieses Virus hat längst pandemische Züge angenommen. Ähnlich wie im Kampf gegen Corona sucht man auch hier nach Impfstoffen, die vorbeugend Abhilfe schaffen könnten. Doch das sei schwierig, sagt Traynor: „Man kann ja nicht jede einzelne Biene impfen.“

Mangelware Nektar: Eine Biene auf einer Mirabellenblüte. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Darum müssen Imker und Imkerinnen versuchen, den unvermeidlichen Schaden bei ihren Bienen möglichst gering zu halten. Dabei gibt es ständig neue Empfehlungen und Entwicklungen – und jede Menge Falschinformationen im Internet. „Es ist sehr wichtig, dass wir hier für verlässliche Informationen auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sorgen“, sagt Traynor. Erreicht werden müssten dabei möglichst alle Bienenhalter. „Niemand imkert allein – die Bienen sorgen selbst für einen ständigen Austausch unter allen Völkern einer Region.“

Wie wird man Imker?

Auch deshalb rät Traynor interessierten Naturfreunden, sich gut zu überlegen, ob sie wirklich in die Imkerei einsteigen wollen. „Eine Bienenbeute ist kein Vogelhaus“, sagt sie. Bienenhaltung sei viel Arbeit und erfordere Wissen und Geschick. „Wenn man es nur für die Umwelt macht, sollte man lieber Blumen anpflanzen, um ein verbessertes Nahrungsangebot für alle Insekten zu schaffen.“ Es gebe 20.000 Wildbienenarten – „die sind viel gefährdeter als die Honigbiene, weil ihre Lebensräume immer weiter schrumpfen.“ Wer aber doch eigene Bienen halten will, sollte damit vielleicht nicht gerade in der Pandemie beginnen. Denn die beste Art, die Imkerei zu erlernen, sei es, mit anderen Imkern zu arbeiten.

Das Bieneninstitut Celle Das Institut für Bienenkunde liegt seit seiner Gründung 1927 in einem Park im Herzen von Celle. Es gehört zum niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und versteht sich als Kompetenzzentrum für alle Belange der Bienenhaltung sowie angrenzender Bereiche wie Pflanzenschutz und Landwirtschaft. Zu seinen Aufgaben gehört die Berufsschulausbildung der deutschen Profiimker, die Fortbildung von Hobbyimkern, Honiguntersuchungen, Forschung und allgemeine Aufklärung über die Bedeutung der Bienenhaltung. Seit April 2021 wird das Institut mit mehr als 25 Angestellten von Kirsten Traynor geleitet. Sie folgt auf Werner von der Ohe, der mehr als 20 Jahre an der Spitze stand.

In Celle will die neue Leiterin nun die Zusammenarbeit mit Imkern und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt voranbringen und so das besondere Profil des Bieneninstituts an der Schnittstelle zwischen Forschung, Vermittlung und Lobbyarbeit für die Biene weiter schärfen. Und wenn sie den Umzug aus den USA hinter sich gebracht hat, will sie sich auch nach einem deutschen Verlag für ihr Kinderbuch umsehen. Vielleicht heißt „Leaving Home“ dann irgendwann „Nach Hause kommen“.

Von Stefan Arndt