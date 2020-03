Hannover

Das deutsche Abitur ist ungerecht. Nicht einmal dann, wenn zwei Schüler aus unterschiedlichen Bundesländern dieselben Fächer belegt haben, exakt identische Leistungen erbringen und auch vollständig gleiche Noten haben, ist auch dieselbe Abiturnote garantiert. Geht es noch absurder?

Es ist etwas faul in der Bildungsrepublik Deutschland, und das weiß inzwischen auch jeder. Wie aber kann die Bildungspolitik das seit Jahrzehnten zulassen? Immerhin garantiert das Grundgesetz die Gleichbehandlung aller vor dem Gesetz und „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Davon kann beim Abitur keine Rede sein. Vor allem die Abiturnote entscheidet darüber, ob man seinen Wunschstudienplatz bekommt oder nicht. Sind die Abiturnoten der Länder aber nicht gleichwertig, riskiert der Staat einen Verfassungsbruch gegenüber seinen Bürgern. Das ist ein staatspolitischer Skandal und hat auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach auf den Plan gerufen. Indes: Geändert hat sich dadurch im Grunde nichts.

Kein Zentralabitur

„Wo sollen gleichwertige und damit gerechte Noten herkommen?“: Mathias Brodkorb, ehemaliger SPD-Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Zu Klampen Verlag

Der Vater aller Probleme ist der Bildungsföderalismus, also die Zuständigkeit der Länder für die Bildung. Wo sollen auch gleichwertige und damit gerechte Noten herkommen, wenn jedes Bundesland die Regeln für das Abitur selbst festlegt? Ein „bundesweit einheitliches Zentralabitur“ lehnt die Kultusministerkonferenz (KMK) kategorisch ab. Wie Vergleichbarkeit ohne Einheitlichkeit funktionieren soll, bleibt allein ihr Geheimnis. Statt Gerechtigkeit herrschen Chaos und Beliebigkeit.

Wir wissen weniger als gedacht

Seit der ersten PISA-Studie vor fast 20 Jahren wird an Deutschlands Schulen gemessen, was das Zeug hält. Nur eines wird nicht überprüft: ob das Abitur auch hält, was es verspricht. Warum die Kultusministerkonferenz das nicht tut, ist klar: weil die schreiende Ungerechtigkeit dann für alle offensichtlich wäre.

Allerdings werden hin und wieder zumindest die Leistungen in der neunten Jahrgangsstufe an Gymnasien unter die Lupe genommen – und diese haben natürlich Folgen für das spätere Abiturniveau. Zunächst die schlechte Nachricht: Auch wenn es uns durch die PISA-Berichterstattung immer wieder anders vorgegaukelt wird, sind Leistungsrankings mit Vorsicht zu genießen. Das einzige, was wir wirklich verlässlich wissen, ist: welche Länder in der Spitzengruppe liegen, welche in der Mittelgruppe und welche in der Schlussgruppe.

Schlechte Noten für schlechte Leistung? Klar

„Von der Weser bis zur Elbe hagelt es schlechte Noten“: Katja Koch, Professorin für Sonderpädagogik. Quelle: Zu Klampen Verlag

Von der Weser bis zur Elbe hagelt es schlechte Noten. Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,57 verteidigt Niedersachsen Jahr um Jahr seinen Ruf, die strengsten Lehrer Deutschlands zu beschäftigen. Streng, aber offenbar auch gerecht, denn die Leistungen niedersächsischer Abiturienten geben nicht mehr her. Ob Deutsch, Englisch, Mathematik oder Naturwissenschaften: Niedersachsen liegt im Mittelfeld oder sogar in der Schlussgruppe. Und dabei geht es nicht um Kleinigkeiten: In Mathematik zum Beispiel beträgt der Lernrückstand zu bayerischen Gymnasiasten fast ein ganzes Schuljahr.

Die Autoren: Mathias Brodkorb und Katja Koch „Der Abiturbetrug“ – so heißt das Buch von Mathias Brodkorb und Katja Koch, mit dem die Autoren neue Impulse für eine Debatte um das deutsche Bildungssystem setzen wollen. Mathias Brodkorb, geboren 1977, studierte Philosophie und Altgriechisch. Von 2002 bis 2019 gehörte er für die SPD dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern an. Von 2011 bis 2016 war er Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur und von 2016 bis 2019 Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Katja Koch, geboren 1970, studierte Sonderpädagogik und habilitierte sich, nach Referendariat und Promotion in Rostock, im Jahr 2007 in Würzburg. Seit 2008 ist sie Professorin für Sonderpädagogische Entwicklungsförderung an der Universität Rostock. Info: Der Abiturbetrug. Vom Scheitern des deutschen Bildungsföderalismus. Eine Streitschrift. zu Klampen Verlag, 152 Seiten, 16 Euro.

Auffällig dabei ist, dass die Abiturquote (der Anteil der Schüler, die in einem Bundesland die Hochschulreife erhalten, Anmerkung der Redaktion) mit 37 Prozent noch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt. In unmittelbarer Nachbarschaft, nämlich in Hamburg, sieht das ganz anders aus: Trotz gleich schlechter Leistungen ergattern dort deutlich mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs die Hochschulreife – und das auch noch mit besseren Noten als in Niedersachsen. Die besten Zensuren in Deutschland hat übrigens Thüringen: Mit einem traumhaften Notendurchschnitt von 2,16 lassen die Thüringer die hiesigen Abiturienten weit hinter sich – ohne dass das durch ihre Leistungen gerechtfertigt wäre. Und das hat Konsequenzen: Ob Hamburg oder Thüringen – gegenüber diesen Ländern haben die niedersächsischen Abiturienten bei der Wahl ihres Wunschstudienplatzes das Nachsehen. Dass Leistungen und Noten in Deutschland allenfalls geringe und keinesfalls systematische Zusammenhänge aufweisen, ist für die anderen ein Segen, für Niedersachsen allerdings ein Fluch.

Das Wahlvolk muss entscheiden

Mehr Gerechtigkeit in der Bildung ist nicht zu erwarten. Der Beschluss über ein tatsächlich gleichwertiges und niveauvolles Deutschland-Abitur müsste von der Kultusministerkonferenz einstimmig gefasst werden. Aber irgendjemand ist immer dagegen. Entweder weil er das Abitur nicht schwerer oder weil er das Abitur nicht leichter machen will. Einig ist man sich nur in Einem: bloß keine zentralen Maßstäbe. Die heilige Kuh des Bildungsföderalismus darf auf keinen Fall geschlachtet werden.

Die Bevölkerung sieht es genau umgekehrt. Ein ums andere Mal ergeben repräsentative Befragungen, dass sich 80 bis 90 Prozent ein gerechtes und gleichwertiges Schulsystem mit zentralen Abschlussprüfungen wünschen. Warum bloß wird das Wahlvolk nicht erhört – ausgerechnet in einer Demokratie? Ganz einfach: Irgendwo ist immer bald wieder Landtagswahl, und mit Bildungspolitik gewinnt man bekanntermaßen keine Wahlen. Aber man kann sie mit ihr verlieren.

Wir sehen daher nur einen, der die Misere beseitigen könnte: das Wahlvolk selbst. Das nämlich hat die Nase gründlich voll vom Chaos in der Bildungspolitik. Nur eine Volksabstimmung könnte die Selbstblockaden der deutschen Politik im Interesse der Sache überwinden. Gewiss: Dazu müsste man das Grundgesetz ändern und die parlamentarische Demokratie erneuern. Aber: Wer dazu nicht bereit ist, möge von Gleichwertigkeit und Gerechtigkeit im Schulsystem für immer schweigen.

Die Grafiken: Die obere Grafik zeigt, wie die Abi­noten ausfallen. Den Autoren kommen übertrieben gute Zensuren verdächtig vor – daher sind gute Werte rot, mittlere gelb und schlechtere grün gefärbt. Die untere Karte zeigt, wo Neuntklässler laut Studien der Länder am leistungsstärksten waren – dafür wurden die Ergebnisse der Fächer zu einem Wert kumuliert. In den grün eingefärbten Ländern waren die Leistungen am besten, in den roten am schwächsten. Fazit der Autoren: Dort, wo Schüler gut sind, sind die Noten es oft nicht – siehe Bayern. Wo Schüler schwächer sind, gibt es dafür oft sehr gute Noten – etwa in Brandenburg. Das System sei ungerecht.

Lesen Sie auch

Von Mathias Brodkorb und Katja Koch