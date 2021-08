Hannover/Garrel

Günstig ist es, so viel steht fest. 3,79 Euro kosten die vier Schweineschnitzel aus der Selbstbedienungskühltheke von Edeka. Gut schmecken sie auch; die Reporterin, die sonst Fleisch beim Metzger oder als Bio-Ware kauft, kann nicht klagen. Aber wie und wo lebten die Tiere? Über welche Entfernung wurden sie zum Schlachthof kutschiert? Der QR-Code auf der Verpackung sollte eine Rückverfolgung des Schnitzels möglich machen. In der Theorie. In der Praxis ist die Spurensuche nicht so leicht.

In der Selbstbedienungstheke des Supermarkts sind jeweils vier Schnitzel für 3,79 Euro zu haben. Quelle: Gabriele Schulte

Zunächst die Nachfrage beim Fleischverkäufer, in einem Edeka-Markt nördlich von Hannover. Woher das Fleisch stamme? „Wir kriegen die ganze Ware aus Bückeburg“, sagt der Mann im Brustton der Überzeugung. „Das kommt von Schlachtern aus der Gegend.“ Tatsächlich ist „Bauerngut“ in Bückeburg als Verarbeiter aufgeführt. Warum auf die Verpackung nicht wie üblich die Haltungsform gedruckt ist, kann der Verkäufer nicht erklären. „Eigentlich steht das drauf.“ Es sei wohl Stufe 1 vermutet er, wie später auch eine Mitarbeiterin der Edeka-Kundenhotline.

Charge aus zwei Schlachthöfen

Die Frau ist sehr freundlich. Warum beim Auslesen des Codes auf der Packung mit dem Smartphone gleich zwei Schlachthöfe erscheinen, Böseler Goldschmaus in Garrel (Kreis Cloppenburg) und Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück, weiß sie aber nicht. Die Antwort folgt schriftlich: „Das Fleisch für diese Produktion stammt aus den zwei Betrieben.“ Auch eine zum Vergleich gekaufte Rinderhack-Packung der Premium-Stufe 4 lässt Fragen offen. Müsste nicht ein Herkunftshof zu ermitteln sein? Eine Mitarbeiterin des Edeka-Telefonservice sagt: „Die Landwirte wollen anonym bleiben. Die haben Angst, sonst überrannt zu werden.“ Klar ist: Dieses Bio-Fleisch kommt aus Österreich.

Der ausgelesene QR-Code zeigt gleich zwei Schlachthöfe an. Quelle: Gabriele Schulte

Zurück zum Schnitzel. „Bauerngut“, der Verarbeiter in Bückeburg, ist eine Edeka-Tochter. Dort ließe sich womöglich mithilfe der Pressestelle aufklären, von welchem der angegebenen Schlachthöfe das konkrete Fleischstück stammt. Doch die Edeka-Zentrale mauert. Eine Sprecherin verweist auf Protestaktionen von Tierrechtlern und die Sorge, dass ein Bericht „Fleischgegner auf den Plan rufen“ könnte.

Schnitzel werden in Normgröße abgepackt – hier bei Goldschmaus in Garrel. Bauerngut in Bückeburg durfte nicht besichtigt werden. Quelle: Gabriele Schulte

In dem Bückeburger Betrieb werde Fleisch aus verschiedenen Schlachthöfen zum Teil „zu einer Charge zusammengeführt“, sagt sie noch. Eine Spur des Schnitzels führt also zu „Goldschmaus“ im Nordwesten Niedersachsens. Das Unternehmen, aus einer Erzeugergemeinschaft entstanden und mehrheitlich in Bauernhand, verfügt über eine Abteilung „Transparente Landwirtschaft“ – und ist sofort bereit, bei der Rückverfolgung des Schnitzels zu helfen. Die genaue Herkunft innerhalb einer Charge lasse sich leider nicht ermitteln. Aber ein Besuch im Schlachthof und bei einem der Hauptlieferanten, von dem es mit einiger Wahrscheinlichkeit stammen könnte, sei kein Problem.

Damit die Schnitzel besser zu schneiden sind, wird die oberste Schicht angefroren. Quelle: Gabriele Schulte

Auch in Garrel werden Schnitzel hergestellt, hier darf die Produktion besichtigt werden. Der Weg führt durch viele Hygieneschleusen: Hände waschen, sterilen Overall und Haube über, Schuhe wechseln, Hände desinfizieren. Zum Schutz vor Corona wurde 2020 noch eine Schleuse gebaut, dort misst ein Sensor die Körpertemperatur. Die vorwiegend aus Osteuropa stammenden Arbeiter hat Goldschmaus im Übrigen schon 2017 fest angestellt, damals war das noch freiwillig. Der Betrieb baute für sie in Fußnähe Häuser, anfangs gegen Widerstand aus dem Ort.

Schnitzelproduktion: Ohne Pressen mit Schablone

Im Verarbeitungswerk ist es vier Grad kalt. In Kisten wird Fleisch aus der Oberschale, einem mageren Teil des Schinkens, über einen Fahrstuhl direkt aus der Zerlegehalle geliefert und zur „Schnitzellinie“ gefahren, dem Förderband für die Schnitzelherstellung. Für die morgendliche Produktion wurden die Schlachtkörper nachts zerlegt. „Die Frische des Fleisches ist hier garantiert“, sagt Betriebsleiterin Franziska Krieger, eine Ingenieurin für Lebensmitteltechnik.

Zunächst wird die oberste Schicht in einem Durchlauffroster kurz angefroren, damit das Drehmesser, auf das die Stücke zulaufen, präziser arbeiten kann. Zack, zack, zack fallen pro Sekunde vier schnitzelgroße Fleischscheiben aus dem Schneideturm. Eine Schablone stanzt sie anschließend in Form – ohne dass etwas gepresst würde. Je vier Schnitzel landen auf der Durchlaufwaage. Menschenhände in Gummihandschuhen portionieren einzelne noch um, bevor eine Maschine die Plastikschalen mit Folie versiegelt. Am Ende ist nicht nur das Aussehen einheitlich, sondern auch das Gewicht jeder Packung: 500 Gramm.

Tätowierte Buchstaben und Zahlen auf dem Schlachtkörper ermöglichen eine Rückverfolgung des Schweinefleisches zum Landwirt. Quelle: Gabriele Schulte

Schlachtung: Die meisten Tiere aus der Region

Goldschmaus ist der sechstgrößte Schlachthof in Deutschland, hat aber nur drei Prozent Anteil am Markt. Den teilen die drei Großen – Tönnies, Vion und Westfleisch – weitgehend unter sich auf. Anders als die Giganten leistet sich das Garreler Unternehmen, komplett „fünfmal D“ zu produzieren: Alle Schritte von der Geburt des Ferkels über Mast, Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten finden in Deutschland statt. Die meisten Tiere müssen zudem auf ihrem letzten Weg nach Garrel höchstens 50 Kilometer zurücklegen. Nur zwei bis dreimal die Woche kommen Mastschweine aus Schleswig-Holstein an, wo es nur noch einen einzigen Schlachthof für Schweine gibt.

Doch egal, wie kurz die Wege sein mögen – für die Tiere ist der letzte Lebenstag mit Stress verbunden. Gerade hat ein Landwirt 170 Mastschweine zum Schlachthof gebracht, er treibt sie vom Transporter über eine Rampe in die Wartehalle. Dort sperrt ein Mitarbeiter sie in kleinen Gruppen in Buchten, wo sie sich unter beruhigendem Grünlicht etwa eine Stunde erholen sollen. Stresshormone würden auch dem Fleischgeschmack nicht bekommen.

Ankunft am Schlachthof: Ein Landwirt hat Schweine nach Garrel gebracht. Quelle: Gabriele Schulte

Der Umgang mit den Tieren werde von Amtstierärzten wie auch von geschultem Schlachthofpersonal ständig überwacht, sagt Gerald Otto, Tierschutzbeauftragter bei Goldschmaus. Er zeigt auf Kameras, die auch „ein Auge“ auf die Abläufe haben. In den zwölf Jahren seiner Tätigkeit habe sich beim Tierschutz viel getan. „Es gibt sehr viel mehr Kontrollen und auch mehr Bewusstsein.“

Von der Wartehalle werden die Schweine in die CO2-Betäubungskammer getrieben. Darüber, dass die mit Kohlendioxid begasten Tieren weiter nichts mitbekommen, wacht ein Mitarbeiter, der danach Augen- und Nasenreflexe prüft. Hat er Zweifel, setzt er ein Bolzenschussgerät an. Vom Schnitt in die Halsschlagader und dem Ausbluten sollen die Tiere nichts spüren. Weiter geht es am laufenden Band: Brühkessel, Entborsten mit Kratzmaschine und Flammen, Organentnahme. Die Schlachtkörper werden in Hälften zerteilt und mit Stempeln versehen, die auf die Herkunft schließen lassen – und darauf, zu welchem Programm, zum Beispiel Tierwohl, das Fleisch gehört.

Andreas Schmies in Friesoythe mästet Schweine für Goldschmaus. Die Ferkel zieht er alle in seinem Betrieb auf. Quelle: Gabriele Schulte

Schweinemast: Mehr Platz bringt mehr Ruhe

Wie sind die in Garrel geschlachteten Schweine aufgewachsen, deren Schnitzel unter anderem bei Edeka in der Selbstbedienungstruhe landen? Andreas Schmies in Friesoythe gehört zu den Landwirten, die ihre Tiere ausschließlich an den 20 Kilometer vom Hof entfernten Schlachtbetrieb liefern. Fast jede Woche sind es etwa 300 Schweine, die in etwa einem halben Lebensjahr das Schlachtgewicht von 125 Kilo erreicht haben. 2300 Mastschweine hat die Familie derzeit in ihren Ställen. Schmies ziehen die Ferkel davor selbst auf, so kommen insgesamt 4000 Tiere zusammen. Auch wenn es keiner der größten Höfe ist, ist es Massentierhaltung. Schlimm sei das aber nicht, meint Andreas Schmies: „Es kommt darauf an, wie man die Tiere betreut.“

Einen Teil der Schweine holt Goldschmaus mit eigenen Transportern bei den Landwirten ab und bringt sie zum Schlachthof. Quelle: Gabriele Schulte

Vor drei Jahren haben er und seine Tochter Veronika auf Tierwohl-Stufe 2 umgestellt. Seitdem ist Platz für 220 Mastschweine weniger. Für jedes einzelne erhöhte sich die Platzvorgabe in den Spaltenboden-Buchten von 0,75 auf 0,82 Quadratmeter. Auch können alle sich jetzt an Automaten mit Raufutter, zum Beispiel Haferkleie oder Lupinen, bedienen. Die Schweine seien satter und zufriedener als zuvor, sagt der Landwirt: „Es ist mehr Ruhe im Stall.“

Wenn es sich wirtschaftlich rechnen würde, hätte er nichts dagegen, den Schweinen zusätzlichen Platz, frische Außenluft oder auch Stroh auf der Liegefläche und Auslauf im Freien zuzugestehen. Das würde allerdings die Gefahr von Krankheiten erhöhen; in Innenställen gelten sehr strenge Hygienevorgaben. Außerdem würde es wegen der ammoniakhaltigen Abluft für einen Außenklimastall nahe Wohnhäusern und Wäldern keine Baugenehmigung geben. „Keine Chance.“

„Über-Siegel“ Haltungsform reicht von Stufe 1 bis 4 Die seit April 2019 auf Frischfleischverpackungen gebräuchliche Haltungsformkennzeichnung ist ein Grundgerüst für eine Reihe unterschiedlicher Aufzucht- und Mastprogramme. Dieses „Über-Siegel“, das die sekundenschnelle Kaufentscheidung im Laden ermöglichen soll, reicht von Stufe 1 (Stallhaltung) und 2 „Stallhaltung Plus“ (mit zehn Prozent mehr Platz und Zusatzfutter beziehungsweise -beschäftigungsmaterial), über Haltungsform 3 (Außenklima im Stall) bis 4 „Premium“ (mit Auslauf im Freien), wobei unter letztere auch Bio-Produkte fallen. Zusätzlich aufgedruckte Programmsiegel wie „Initiative Tierwohl“ oder „Neuland“ ermöglichen ergänzend eine bewusstere Kaufentscheidung. Nach Protesten unter anderem von Greenpeace haben einige Händler angekündigt, sich schrittweise von den Haltungsformen 1 und 2 zu verabschieden. Ab 2025 will etwa Aldi kein Frischfleisch der Stufe 1 mehr verkaufen. Bis 2030 soll das Frischfleischsortiment ganz auf Haltungsform 3 und 4 umgestellt werden. Ähnlich äußerten sich die anderen Teilnehmer der Initiative Tierwohl, zuletzt Edeka. Die Initiative Tierwohl ist ein Zusammenschluss von Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel. Sie wird durch die teilnehmenden Handelsketten finanziert. Landwirte, die sich am Programm „Initiative Tierwohl“ beteiligen, setzen gegen ein Entgelt bestimmte Kriterien um. Jeder Teilnehmer wird mindestens zweimal jährlich von einer Zertifizierungsstelle überprüft, einmal davon unangekündigt. Die Vorgaben reichen mit ihrem Antibiotikamonitoring, Stallklima- und Trinkwassercheck, Tageslichtvorgaben sowie Fortbildung der Landwirte über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus. Unabhängig von diesem eigenen Programm, das „Stallhaltung Plus“ entspricht, übernimmt die Initiative Tierwohl es zusätzlich, das im Handel angebotene Frischfleisch in die vier Stufen des „Über-Siegels“ Haltungsform einzuordnen.

Der Landwirt aus dem Kreis Cloppenburg fragt sich, wie viele Verbraucher wirklich deutlich mehr für ein Premiumschnitzel bezahlen würden und wie viele auf importierte Billigware ausweichen. Er selbst mache bei den vom Markt diktierten Schweinepreisen schon jetzt ein Minusgeschäft. Pro Schwein bekomme er zurzeit 140 Euro. „Die Erzeugungskosten liegen bei 160 Euro.“

Fazit: Genauer auf die Herkunft achten

Wie wäre die andere Spur des Billigschnitzels von Edeka verlaufen? Der auch auf der Packung vermerkte Fleischgigant Tönnies ist dafür bekannt, Schweine über weite Strecken zu transportieren. Wer das nicht wünscht, kann sich beim nächsten Kauf durchaus kostengünstig für ein „Fünfmal D(eutschland)“-Schnitzel entscheiden. Oder eben doch für die teurere Premiumstufe.

Von Gabriele Schulte