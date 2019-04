Hoya

Ein Binnenschiffer hat in der Weser bei Hoya ( Landkreis Nienburg) eine männliche Leiche entdeckt. Möglicherweise handele es sich bei dem Toten um einen als vermisst gemeldeten polnischen Spargelstecher, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der als zuverlässig geltende 60-Jährige, der als Saisonarbeiter auf einem Spargelhof in Eystrup beschäftigt war, war seit dem 16. April spurlos verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion, an der auch Spürhunde, Hubschrauber und Drohnen beteiligt waren, hatte keinen Erfolg gebracht. Die Todesursache ist nach Angaben des Polizeisprechers unklar. Deshalb sei eine Obduktion angeordnet worden.

Von RND/dpa