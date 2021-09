Hannover

Sie wollen sich beschnuppern, vorsichtig auf Tuchfühlung gehen, mögliche Gemeinsamkeiten ausloten. Was liest man nach der Bundestagswahl nicht alles über die Gespräche zwischen FDP und Grünen. Dabei stehen sich die potenziellen Partner der SPD (oder CDU) schon viel näher als man denkt. In der Region Hannover schmiedeten sie bereits Mitte der Neunzigerjahre eine familiäre Koalition. Etwas unfreiwillig, aber immer harmonisch. Wenn man FDP-Landes- und Fraktionschef Stefan Birkner folgen mag.

„Da bin ich mit meiner Frau zusammengekommen und wenn ich mich recht erinnere, war da Robert auch schon in der Familie“, erzählt Birkner der HAZ. Dieser Robert ist kein geringerer als Grünen-Bundeschef Robert Habeck, Beinahe-Kanzlerkandidat und vielleicht demnächst Vizekanzler in einer Ampelkoalition. Die Frauen von Birkner und Habeck sind Schwestern.

Frauen sind Schwestern

„Das war reiner Zufall“, sagt Birkner. Und sei auch anfangs keine besondere Geschichte gewesen. „Die ist es ja erst geworden, als Robert Habeck bei den Grünen aktiv wurde und ich bei der FDP.“ An die erste Begegnung kann sich Birkner gar nicht mehr erinnern. „Nein, das weiß ich nicht mehr.“

Mitte der Neunziger studierte Birkner, der in Garbsen aufgewachsen ist, Rechtswissenschaften in Hannover. Habeck, gebürtiger Lübecker, studierte Philosophie in Freiburg, Roskilde und Hamburg. Birkner lernte damals seine Frau Doris in Garbsen kennen – Habeck deren in Langenhagen geboren Schwester Andrea Paluch, eine heute bekannte Schriftstellerin, beim Studium.

Zeitgleich Umweltminister

Im Jahr 2013 kamen sich die beiden Schwager erstmals politisch näher. „Es gab eine Zeit, da waren wir beide Umweltminister“, erzählt Birkner. Er in Niedersachsen, Habeck in Schleswig-Holstein. Einmal hätten sie sogar beide zusammen in der Umweltministerkonferenz der Länder gesessen. Ob die anderen Teilnehmer es gewusst haben, weiß Birkner nicht. „Wir machen da kein Geheimnis draus.“

Birkner und Habeck sehen sich bis heute regelmäßig, aber nicht so häufig. „Es gibt die üblichen Anlässe wie Familienfeiern, wo man sich begegnet.“ Das Verhältnis zu Habeck habe sich über die Jahre nicht verändert. „Wir kamen immer gut zurecht und wir kommen immer gut zurecht“, betonte der FDP-Politiker. Die Unterschiede der beiden Parteien hätten keinen Einfluss auf ihr Verhältnis gehabt.

Auf die Frage, ob beide während der Koalitionsgespräche jetzt in ständigem Kontakt sind, reagiert Birkner zurückhaltend. „Darüber spreche ich ungern.“ Er bitte um Verständnis, weil er die familiäre Kommunikation nicht beeinträchtigen wolle. „Da können sie interpretieren, was sie wollen.“

FDP und Grüne wollen verändern

Keine Geheimnis macht Birkner über seine Ansichten zu einem grün-gelben Bündnis: „Diesen Gedanken, lasst uns doch mal mit den Grünen zusammen schauen, was gemeinsam geht, den finde ich sehr spannend.“ Beide seien im Wahlkampf mit Veränderungswillen angetreten. „In der Analyse vieler Herausforderungen und Probleme sind wir gar nicht soweit auseinander.“

Auf SPD oder CDU als Dritten im Bunde will sich Birkner nicht festlegen. Aber bei möglichen Koalitionsverhandlungen, da würde er gerne mitmischen. Dann vielleicht auch wieder zusammen mit Schwager Robert Habeck.

Von Marco Seng